La Policía Nacional cambió el nombre de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), encargada de intervenir en situaciones de alteración del orden público, por el de Unidad Nacional Antidisturbios.

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La decisión quedó establecida en la Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026, firmada por la Dirección General de la institución. El acto administrativo también establece una nueva estructura orgánica para la unidad y deroga la Resolución 03684 del 11 de noviembre de 2022, que regulaba su organización anterior, señala Caracol Radio.

El cambio devuelve al nombre de esta dependencia la referencia explícita a su función antidisturbios, después de que en 2022 se adoptara una denominación que incorporaba el diálogo y el mantenimiento del orden.

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La resolución contempla un periodo de transición de 90 días para que las dependencias involucradas realicen los ajustes administrativos necesarios para implementar la nueva estructura.

Resolución mantiene referencias al derecho a la protesta y al uso de la fuerza

Entre los fundamentos jurídicos del acto administrativo aparecen disposiciones relacionadas con el derecho a la protesta pacífica y los límites de la actuación policial.

La resolución cita el artículo 37 de la Constitución Política, que reconoce el derecho de las personas a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, y recuerda que las restricciones a este derecho deben estar previstas en la ley.

También hace referencia al artículo 166 de la Ley 1801 de 2016, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía. Esta disposición establece criterios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad, y contempla la fuerza como un recurso que debe utilizarse bajo las condiciones legales correspondientes.

El documento incluye, además, referencias a los medios de apoyo policial y a las obligaciones de capacitación de los uniformados que intervienen en situaciones de alteración del orden público.

La Ley 2179 de 2021 establece requisitos de formación para el personal policial en materias como derechos humanos, uso legítimo de la fuerza y mediación.

Policía tendrá 90 días para implementar la nueva estructura

La resolución establece un plazo de 90 días para adelantar los trámites administrativos necesarios para poner en marcha la nueva organización de la Unidad Nacional Antidisturbios.

Durante ese periodo, la dependencia deberá coordinar con las demás unidades y áreas comprometidas la implementación de los ajustes contemplados en el acto administrativo.

El cambio se produce después de la transformación del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), cuya denominación fue reemplazada en 2022 por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

La nueva resolución vuelve a introducir el término ‘antidisturbios’ en el nombre de la unidad. Sin embargo, para establecer si también cambian sus funciones operativas, sus protocolos de intervención o sus mecanismos de diálogo con los manifestantes, es necesario examinar las disposiciones específicas de la nueva estructura y contrastarlas con la regulación anterior.

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