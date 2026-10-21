Excomandantes paramilitares se pronunciaron sobre el fallido acuerdo y rechazaron lo que calificaron como intentos de utilizar políticamente el proceso, al tiempo que fijaron su posición sobre los documentos que reconocen como válidos.
En un pronunciamiento divulgado bajo la frase “Rechazamos cualquier intento de instrumentalizar políticamente este proceso”, los antiguos jefes paramilitares señalaron que su reconocimiento se limita al documento que, según afirmaron, fue firmado y leído oficialmente al término de las reuniones.
El pronunciamiento se conoce en medio de la controversia por el fracaso del llamado ‘Pacto de Valledupar’, un episodio que continúa suscitando cuestionamientos sobre sus alcances y el papel del gobierno de Gustavo Petroo. La postura de los exparamilitares busca delimitar qué contenido aceptan como parte de lo acordado durante las reuniones.
#Primicia #UnidadInvestigativa | “Rechazamos cualquier intento de instrumentalizar políticamente este proceso”: Excomandantes paramilitares se pronuncian sobre el fallido “Pacto de Valledupar” y afirman que el único documento que reconocen es el firmado y leído oficialmente al término de las reuniones llevadas a cabo en octubre de 2025.Lee También
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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 21, 2026
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Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
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