El Ministerio de las Culturas pidió al Distrito suspender el evento ‘La noche de las ánimas’, previsto para el 31 de octubre en el Cementerio Central de Bogotá. La solicitud surgió después de que la actividad fuera promocionada en redes sociales como un recorrido nocturno con una experiencia relacionada con contenidos de investigación paranormal.

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El Ministerio advirtió que este tipo de actividades recreativas y comerciales pueden poner en riesgo el patrimonio cultural y la memoria histórica del cementerio. La entidad también tuvo en cuenta aspectos relacionados con la seguridad de los visitantes, la protección de los bienes culturales y el respeto por espacios privados ubicados dentro del lugar.

Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) aclaró que la prestación habitual de servicios funerarios no significa que todas las zonas del Cementerio Central estén habilitadas para actividades extraordinarias, recorridos nocturnos o encuentros con una alta afluencia de público.

La UAESP señaló que el cementerio debe ser respetado por su función funeraria, su importancia histórica y simbólica, además de la memoria de las personas sepultadas allí y de sus familias. La entidad también expresó preocupación por versiones que apuntaban a un posible ingreso a mausoleos de propiedad privada.

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En ese sentido, la UAESP recordó que esos espacios no pueden ser utilizados sin autorización de sus propietarios y sin el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. La preocupación por este punto se sumó a las consideraciones de seguridad y protección patrimonial que llevaron a pedir la suspensión del evento anunciado para Halloween.

Tras la cancelación, la UAESP precisó que la decisión no representa una prohibición general para las actividades culturales o de apropiación social relacionadas con el patrimonio funerario. Las propuestas futuras podrán ser revisadas de acuerdo con las condiciones de seguridad, pertinencia cultural, protección patrimonial, derechos de propiedad y normas vigentes.

Finalmente,la UAESP adelanta actuaciones para establecer qué riesgos existen en algunos sectores del Cementerio Central. La entidad pidió al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) una evaluación sobre las afectaciones de infraestructura identificadas y medidas necesarias.

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