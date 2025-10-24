En video quedó el momento en el que una mujer profanó una tumba en el municipio de Landázuri, en el departamento de Santander. De acuerdo con medios locales, la mujer quitó la lápida de un joven que fue sepultado hace tres meses para bañarlo y cambiarle la ropa.

Quien presenció la escena fue el sepulturero. En su versión, él llegó tarde al cementerio después de estar incapacitado por dengue y lo primero que encontró fue a la mujer con el ataúd en uno de los pasillos del lugar.

De acuerdo con testigos, la mujer hablaba con el cadáver en el camposanto. “Voy a comprarle uno mejor, papacito”, es parte de lo que se le escucha decir en el breve video que ha sido difundido en redes sociales.

De acuerdo con el medio Ecolecuá, la mujer sacó el ataúd en el que se encontraba el cuerpo de un joven identificado como Diego Expedito Moreno Rojas, a quien le expresaba palabras de cariño y reproche mientras pretendía ponerle un jean.

El padre Bayron Alexander Martínez, párroco del municipio, dijo al medio citado que el joven fue asesinado en julio de este año en Cimitarra y que su cuerpo fue trasladado a Landázuri para ser sepultado.

Momentos después, el sepulturero, en medio de su convalecencia, fue a buscar ayuda para impedir que la mujer continuara con el acto de asear al difunto. Sin embargo, su intención fue en vano, pues al regresar, la mujer ya había llevado un balde con agua y bañó el cadáver.

Al lugar también llegó un hombre, quien intensificó todo, pues amenazó a la mujer con un machete. Sin embargo, en ese instante llegó la Policía y evitó una tragedia. Finalmente, la mujer fue esposada por las autoridades, en medio de su negación a separarse de la tumba.

