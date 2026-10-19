María Alejandra Ruiz Durán asumió el pasado 23 de septiembre la Jefatura de la Oficina de Comunicaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), una de las instituciones educativas más importantes del país. Su nombramiento representa un nuevo paso en su trayectoria profesional, marcada por la experiencia en comunicación estratégica, posicionamiento institucional y relaciones públicas.

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Se gradúo de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Externado, de donde también es especialista en Comunicación Corporativa y egresada de la Especialización en Innovación y Desarrollo de Negocios de esa institución. Ruiz Durán llega al cargo con experiencia en dirección de equipos, gestión de reputación y relacionamiento con medios de comunicación.

Antes de asumir esta responsabilidad en el Sena, Ruiz Durán se desempeñó como jefa de Comunicaciones de la Federación Nacional de Departamentos, entidad en la que fortaleció su experiencia en el ámbito público. Asimismo, hizo parte de SECNewgate, firma internacional de comunicación estratégica, donde trabajó con compañías como The Walt Disney Company, anteriormente FOX Network Group Colombia, y Colgate-Palmolive.

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Su paso por estas organizaciones le permitió desarrollar conocimientos en comunicación corporativa, relaciones públicas, creación de contenidos y posicionamiento de marca. Esta experiencia constituye parte de su perfil para asumir la dirección de las comunicaciones de una entidad con presencia nacional y una amplia comunidad de aprendices, instructores, funcionarios y egresados.

Uno de los principales desafíos de su llegada será fortalecer la manera en que el Sena comunica su oferta educativa y el impacto de sus programas de formación. La institución tiene el reto de acercar sus oportunidades de capacitación a más colombianos y dar mayor visibilidad a las experiencias de quienes encuentran en sus programas herramientas para desarrollar sus capacidades y ampliar sus perspectivas laborales.

Según la información compartida por la entidad pública, la nueva jefa de Comunicaciones también tendrá el desafío de reconocer y proyectar los logros de los aprendices, instructores, egresados, funcionarios y demás integrantes de la comunidad Sena. Para ello, la estrategia contempla la articulación de diferentes formatos y canales, entre ellos productos digitales, audiovisuales, radiales e impresos, además de actividades de comunicación de gran alcance.

Este trabajo será clave para conectar los mensajes institucionales con públicos diversos y destacar el papel de la entidad en la formación para el trabajo en Colombia. La coordinación de los distintos canales de comunicación también permitirá visibilizar las historias de sus protagonistas y acercar la institución a ciudadanos interesados en sus programas y oportunidades.

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Su llegada al Sena abre una nueva etapa en su carrera, en la que pondrá su experiencia al servicio de la comunicación de una entidad con presencia en distintas regiones del país.

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