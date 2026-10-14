Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El proyecto ‘Línea 1 del Metro de Bogotá’ se presenta como una de las principales fuentes de empleo en la capital, según información publicada en el portal oficial Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Metro Línea 1 S.A.S., empresa concesionaria responsable de la construcción de este importante sistema de transporte, ha fortalecido su estrategia de reclutamiento con el fin de responder a la alta demanda de talento que requiere una obra de gran magnitud. En ese sentido, la estrategia de vinculación se extendió hacia diferentes regiones de Colombia, buscando talento especializado, técnico y operativo más allá de Bogotá. Este enfoque facilita el acceso al proyecto de profesionales y trabajadores de múltiples ciudades del país, permitiendo una mayor inclusión y alcance en términos de oportunidades laborales.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la estructura de reclutamiento cuenta con el apoyo de empresas de servicios temporales, que acompañan tanto la búsqueda como la selección de personal. Esto posibilita que los procesos iniciales se adelanten en las regiones de origen de los candidatos, antes de su traslado a Bogotá para integración al equipo de obras. La estrategia incluye ferias de empleo, convocatorias en jornadas especiales de reclutamiento en diferentes ciudades y el uso de canales regionales, agencias de empleo, cajas de compensación y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), así como alianzas con otros actores relevantes.

Un evento clave será la presencia de Metro Línea 1 S.A.S. en la próxima Gran Megaferia de Empleo el 15 de octubre en Corferias. Allí, junto con empresas como Summar, J&T, Activos y Adecco, los interesados podrán conocer las vacantes y los procesos de postulación para perfiles orientados a la obra civil. Los cargos solicitados abarcan desde ingenieros HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), ingenieros eléctricos y técnicos eléctricos, hasta soldadores, oficiales de mampostería y de techos, entre otros oficios especializados y operativos.

La estrategia va más allá de la contratación, ya que Metro Línea 1 S.A.S., en alianza con el SENA, también desarrolla procesos de formación para sus trabajadores. Esta capacitación busca responder a las exigencias técnicas específicas del megaproyecto y fortalecer la empleabilidad y el desarrollo de capacidades del personal vinculado.

Para quienes no puedan asistir a la feria presencial, la organización invita a postularse a través de los canales oficiales de ML1 y sus empresas aliadas. Finalmente, Metro Línea 1 S.A.S. insiste en que sus procesos de selección no requieren ningún tipo de pago, ni la entrega de documentos o información personal por medios no oficiales, previniendo fraudes y protegiendo a los aspirantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo postularse a las vacantes de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Las personas interesadas pueden postularse directamente en los canales oficiales de Metro Línea 1 S.A.S. y las empresas autorizadas como Summar, J&T, Activos y Adecco. Es fundamental que utilice únicamente las páginas web y correos electrónicos oficiales, evitando compartir documentos personales o realizar pagos no solicitados.

¿Qué significa el término HVAC en la convocatoria de empleo del Metro de Bogotá?

HVAC corresponde a las siglas en inglés de “Heating, Ventilation and Air Conditioning”, que en español significa calefacción, ventilación y aire acondicionado. En el contexto de la convocatoria para la Línea 1 del Metro de Bogotá, los ingenieros HVAC son profesionales responsables de diseñar y supervisar la instalación de sistemas de climatización y ventilación requeridos en la megaobra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z