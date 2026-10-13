Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En Bogotá, las oportunidades de empleo continúan expandiéndose gracias a las iniciativas impulsadas por la Agencia Distrital de Empleo. Según información publicada en Portal Bogotá, la entidad, a través de su Unidad Móvil de Atención, visita distintas localidades y barrios con el objetivo de acercar el mercado laboral a los habitantes de la ciudad. En esta ocasión, la oferta estará focalizada en la localidad de Chapinero durante los días 13, 14, 16 y 17 de octubre de 2026. Esta estrategia busca facilitar el acceso a vacantes y brindar orientación personalizada a quienes están en busca de trabajo.

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El punto de encuentro para los aspirantes será el Centro Comercial Unilagioo, donde podrán asistir con su hoja de vida entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde los días martes, miércoles y viernes, y de 8:30 a.m. a 12:00 m. el sábado. Este espacio no solo permite registrarse en el Servicio Público de Empleo, sino que también ofrece servicios de orientación ocupacional y acceso a la conexión con diferentes vacantes. Además, se presentan oportunidades de formación para mejorar el perfil profesional y asesoría dedicada a empresarios que busquen talento humano. Toda esta información se encuentra respaldada por el portal de noticias de la Alcaldía de Bogotá.

El jueves 15 de octubre de 2026, la Unidad Móvil tendrá presencia especial en Corferias, participando en la Megaferia de Empleo organizada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). En este evento, estarán disponibles hasta 18.000 vacantes para los ciudadanos interesados. La programación detallada y el listado de vacantes pueden consultarse directamente en Portal Bogotá o en el sitio web oficial de la Alcaldía de Bogotá (https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota), de acuerdo con lo señalado en la fuente.

De esta forma, la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá busca acercar la oferta laboral a la ciudadanía, descentralizando los servicios y facilitando tanto la búsqueda de empleo como el acceso a orientación y formación. Este tipo de estrategias demuestran el esfuerzo institucional por promover la ocupación y fortalecer el mercado laboral en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde estará la Unidad Móvil de la Agencia de Empleo en Chapinero en octubre de 2026?

La Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá estará ubicada en el Centro Comercial Unilagioo, en la localidad de Chapinero, los días 13, 14, 16 y 17 de octubre de 2026. El horario de atención será de martes, miércoles y viernes entre 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde, y el sábado de 8:30 a.m. a 12:00 m., según información de Portal Bogotá.

¿Qué servicios ofrece la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá durante sus jornadas móviles?

Durante las jornadas móviles, la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá ofrece registro en el Servicio Público de Empleo, orientación ocupacional, acceso a vacantes disponibles, oportunidades de formación y asesoría para empresarios interesados en contratar personal. Todo esto se desarrolla con el fin de facilitar la inserción laboral y fortalecer las capacidades de los buscadores de empleo, de acuerdo con la información proporcionada en Portal Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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