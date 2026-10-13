Por: Portal Bogotá

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La Megaferia de Empleo de Bogotá se presenta como una oportunidad clave para todas aquellas personas interesadas en iniciar, reactivar o cambiar su vida laboral. Organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), esta jornada reunirá a más de 180 empresas y ofrecerá alrededor de 18.000 oportunidades laborales. De acuerdo con la información publicada en Bogotá Gobierno y la SDDE, la actividad se desarrollará el jueves 15 de octubre, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., en Corferias, brindando un espacio en el que la conexión entre talento y empleadores será el eje central.

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Los interesados en participar deben registrarse previamente a través de www.desarrolloeconomico.gov.co/megaferia, donde podrán diligenciar un formulario de inscripción y consultar las vacantes disponibles. Una vez completado el registro, recibirán un correo electrónico con la confirmación, recomendaciones para la asistencia y consejos para la hoja de vida y la entrevista laboral.

La plataforma digital de la SDDE permite a los usuarios revisar en tiempo real las vacantes, aplicar filtros según nivel educativo, experiencia requerida y rango salarial, lo que facilita identificar oportunidades acordes a cada perfil. La Megaferia se destaca por su enfoque inclusivo; cuenta con opciones para personas con formación básica, media, técnica, tecnológica, universitaria y de posgrado. Además, se contempla la participación de jóvenes, mujeres, personas sin experiencia, mayores de 50 años, población migrante y refugiada, y personas con discapacidad.

Es relevante mencionar que 12 compañías dispondrán de vacantes exclusivas para personas mayores de 50 años, y cerca de 30 empresas realizarán procesos de preselección avanzada durante la feria. Para sacar el mejor provecho de la jornada, la SDDE recomienda inscribirse con anterioridad, llevar la hoja de vida impresa y digital actualizada, informarse sobre las empresas de interés y llegar con tiempo suficiente para recorrer la feria.

Los asistentes también podrán acceder a orientación laboral, servicios de entidades aliadas y conocer el programa Experta, que ofrece cursos gratuitos para fortalecer habilidades. Quienes necesiten ayuda con el proceso de inscripción tienen la opción de asistir presencialmente a la Agencia de Empleo de Bogotá, ubicada en la carrera 13 # 27 - 00, o a los puntos de atención en diferentes localidades. Además, la Unidad Móvil de Empleo estará disponible en la plazoleta de Unilago los días 13 y 14 de octubre para brindar orientación adicional.

Con inscripción previa y preparación adecuada, los ciudadanos podrán encaminar su búsqueda laboral de manera más efectiva y aprovechar la oferta de la Megaferia.

¿Cómo inscribirse y consultar vacantes para la Megaferia de Empleo en Bogotá?

El proceso de inscripción se realiza en www.desarrolloeconomico.gov.co/megaferia, donde es posible diligenciar el formulario correspondiente y consultar la lista de vacantes. En la plataforma se puede filtrar por nivel educativo, experiencia y salario, permitiendo que cada persona encuentre oportunidades acordes a su perfil antes de asistir al evento.

¿Qué beneficios ofrece la Megaferia de Empleo de Bogotá para personas mayores de 50 años?

La Megaferia incluye vacantes exclusivas para quienes superan los 50 años, con al menos 12 empresas dedicadas a esta población. Además, se brindan procesos de orientación y preselección, facilitando el acceso a opciones laborales adaptadas a distintos perfiles y a quienes enfrentan mayores barreras para reingresar al mercado laboral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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