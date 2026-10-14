Por: Portal Bogotá

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Este viernes 16 de octubre de 2026, la localidad de Usme en Bogotá será el epicentro de una nueva edición del SuperCADE Móvil ‘Feria A Tu Servicio’, un evento que concentrará a más de 40 entidades de la ciudad, del ámbito nacional, privado e internacional. De acuerdo con la información entregada por Bogotá.gov.co, esta jornada tendrá lugar en el parque fundacional de Usme, localizado en la calle 137B #14-24 sur, y estará abierta al público desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

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La base de esta iniciativa es la premisa de que “la ruralidad también es Bogotá, servir a la ciudadanía significa reconocer sus particularidades”. Bajo esa lógica, la Administración Distrital ha optado por un enfoque territorial, que reconoce el carácter agrícola y campesino de Usme, además de sus realidades urbanas, acercando así la oferta institucional directamente a este territorio. La intención es disminuir los desplazamientos de los habitantes, facilitar el acceso a servicios, aportar nuevas oportunidades y garantizar orientación adecuada para diversas necesidades.

La ‘Feria A Tu Servicio’ cuenta con ocho rutas de atención, integrando las áreas de empleabilidad y emprendimiento, salud y bienestar, vivienda y catastro, educación y formación, cuidado y bienestar animal, movilidad, justicia y derechos, y bienestar social. Según Bogotá.gov.co, participarán entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Cámara de Comercio de Bogotá, el Instituto para la Economía Social (IPES), la Secretaría de Salud, la Secretaría del Hábitat, la Caja de Vivienda Popular, Atenea, la Secretaría de Educación, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), TransMilenio, la Secretaría de Movilidad, Casas de Justicia, Comisarías de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entre otras.

Dentro de la oferta pública, se contempla orientación e intermediación laboral, impulso a unidades productivas, afiliación y orientación en salud, información sobre vivienda rural, acceso a educación superior y formación digital, servicios veterinarios y esterilización, trámites de movilidad, atención jurídica y atención a víctimas, así como servicios de cuidado para la primera infancia, recreación, deporte y pensiones.

La estrategia busca que los habitantes de Usme tengan, en un mismo espacio, acceso a múltiples servicios, evitando la necesidad de acudir a diferentes oficinas. El SuperCADE Móvil se presenta así como una alternativa eficiente para facilitar la relación entre el Estado y la ciudadanía, haciendo efectiva la descentralización de la oferta institucional en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué entidades participan en la Feria A Tu Servicio en Usme, Bogotá?

De acuerdo con información oficial de Bogotá.gov.co, la Feria A Tu Servicio contará con la presencia de más de 40 entidades, entre ellas el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Cámara de Comercio de Bogotá, el Instituto para la Economía Social (IPES), la Secretaría de Salud, la Secretaría del Hábitat, la Caja de Vivienda Popular, la Secretaría de Educación, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), TransMilenio, la Secretaría de Movilidad, Casas de Justicia, Comisarías de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

¿Cuáles son los servicios que ofrece el SuperCADE Móvil en la localidad de Usme?

Según Bogotá.gov.co, el SuperCADE Móvil en Usme ofrecerá orientación e intermediación laboral, impulso a emprendimientos, afiliación y asesoría en salud, información para mejoramiento y adquisición de vivienda rural, acceso a becas, formación digital, atención veterinaria y jornadas de esterilización, trámites de movilidad, orientación jurídica, servicios a víctimas y atención integral en áreas de cuidado, primera infancia, pensiones, recreación y deporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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