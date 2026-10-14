Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa consolidándose como un epicentro de actividades culturales, y prueba de ello es la destacada programación de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que permite a la ciudadanía disfrutar de arte, cine, entretenimiento y planes diseñados para todas las edades. De acuerdo con la información compartida por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, uno de los eventos más esperados ocurre en el Planetario de Bogotá, donde se presentarán las agrupaciones Meridian Brothers y Chúpame el Dedo junto al artista visual Mateo Rivano. Este espectáculo inédito hace parte de la tercera edición del Festival NO Convencional y se llevará a cabo el viernes 16 de octubre, a las 8 p. m., con ingreso mediante boletería.

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La propuesta une dos proyectos musicales bajo la dirección del músico, compositor y productor Eblis Álvarez, complementados por la intervención visual en tiempo real de Mateo Rivano. Las imágenes, generadas por el artista bogotano, se proyectarán sobre la superficie del domo gracias a tecnología ‘fulldome’, creando una experiencia inmersiva que fusiona sonido e imagen en simultáneo. El evento se enmarca dentro de la filosofía del Festival NO Convencional, que este año se presenta con la consigna "Espectáculos atípicos en tiempos inesperados", invitando tanto a residentes como a visitantes a explorar presentaciones que desdibujan los límites tradicionales de las artes.

Meridian Brothers, liderada por Eblis Álvarez, es célebre por mezclar ritmos como la cumbia, salsa y vallenato con elementos de electrónica, psicodelia y exploración sonora, logrando un sello inesperado y atractivo. Por otro lado, Chúpame el Dedo nació en 2013 tras una invitación de la Haus der Kulturen der Welt de Berlín, con Álvarez y el baterista Pedro Ojeda al frente, cruzando la música tropical con géneros extremos del metal y un tono humorístico tanto en el escenario como en la música. El primer registro del grupo fue lanzado en vivo, acompañado de ilustraciones de Mateo Rivano.

Este último, artista plástico y escultor con formación en Florencia, Italia, ha expuesto en reconocidos escenarios internacionales y su obra abarca escultura, pintura, vídeo y animación. Su conexión con la música es profunda, habiendo realizado piezas visuales para diversos proyectos y desempeñándose también como DJ y coleccionista.

El Festival NO Convencional se extiende de septiembre a diciembre de 2026 en Bogotá e incluye música, cine, danza y artes vivas, buscando nuevas formas de interacción con el público y los espacios, de acuerdo con Idartes. El Planetario, ubicado en calle 26b #5-93, será epicentro de una programación que estimula el diálogo entre distintas expresiones artísticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los artistas que se presentan en el Festival NO Convencional en el Planetario de Bogotá?

El Festival NO Convencional presenta en el Planetario de Bogotá a Meridian Brothers y Chúpame el Dedo, agrupaciones lideradas por Eblis Álvarez, junto al artista bogotano Mateo Rivano. Álvarez fusiona géneros tropicales con experimentación y electrónica, mientras que Chúpame el Dedo aporta una mezcla de música tropical y metal, con un enfoque humorístico. Por su parte, Mateo Rivano es un artista visual, escultor y DJ, encargado de la parte visual del espectáculo.

¿En qué consiste la experiencia ‘fulldome’ que se usará en el concierto en el Planetario de Bogotá?

La experiencia ‘fulldome’ implica la proyección de imágenes en tiempo real sobre toda la superficie curva del domo, sumergiendo al público en una atmósfera visual creada a la par con la música en vivo. En este caso, Mateo Rivano estará a cargo de las creaciones visuales que acompañarán las interpretaciones de Meridian Brothers y Chúpame el Dedo, potenciando la conexión entre imagen y sonido en una propuesta verdaderamente inmersiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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