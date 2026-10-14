Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa consolidándose como epicentro de la actividad musical y cultural, ofreciendo escenarios para la interpretación de sonidos diversos que representan la riqueza del país. De acuerdo con la información publicada por el portal oficial de Bogotá, el Teatro al Aire Libre La Media Torta será el anfitrión del evento denominado ‘Tortazo Sonidos Globales – Colombia en el mundo’, una cita programada para el sábado 17 de octubre de 2026 que promete ser un espacio de diálogo musical entre artistas nacionales y propuestas internacionales. Esta jornada, cuya entrada será completamente gratuita, busca no solo promover el acceso a la cultura, sino también resaltar la pluralidad de géneros y trayectorias presentes en Colombia.

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En el escenario de La Media Torta actuarán agrupaciones y solistas con orígenes en regiones tan diversas como el Caribe, Palenque, el Pacífico y Santander, además de incluir la participación especial de un representante de Ecuador. Entre los nombres destacados están Indus, Sexteto Tabalá, Chambimbé, Ana Naranja, Mugre Sur y DJ Makeba Selectah. Estos artistas aportan miradas propias sobre la música, estableciendo un recorrido que parte de expresiones locales para entablar diálogo con el panorama global. Según lo expuesto en la comunicación de Idartes, el evento está dirigido a personas mayores de 14 años, y la entrada estará disponible hasta completar el aforo del lugar, que se encuentra en la calle 18 #1-05 Este, uno de los puntos emblemáticos para la cultura en la capital.

El objetivo declarado del ‘Tortazo Sonidos Globales’ es ampliar la oferta musical en el espacio cultural de La Media Torta, apostando por la circulación y la convergencia de géneros que dialogan tanto con el presente musical colombiano como con tendencias extranjeras. De acuerdo con la fuente oficial, este encuentro no está orientado a personas que deseen asistir con mascotas, ya que el evento no es apto para animales de compañía. La Media Torta reiteró, a través de su publicación en la red social X, la invitación para acercarse y disfrutar de una tarde donde convergen talento, diversidad y experimentación sonora, todo sin costo alguno para el público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será el evento Tortazo Sonidos Globales en La Media Torta de Bogotá?

Según la información oficial de la Alcaldía de Bogotá, el evento Tortazo Sonidos Globales – Colombia en el mundo está programado para el sábado 17 de octubre de 2026, a partir de la 1 p. m., en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, con entrada gratuita para mayores de 14 años.

¿Qué agrupaciones estarán en el Tortazo Sonidos Globales y qué representa este evento musical?

En el Tortazo Sonidos Globales participarán Indus, Sexteto Tabalá, Chambimbé, Ana Naranja, Mugre Sur y DJ Makeba Selectah, según información de Idartes. Este evento representa una oportunidad para conocer distintas expresiones musicales de Colombia y Ecuador, fomentando el diálogo entre estilos de diferentes regiones y promoviendo la diversidad cultural en el escenario bogotano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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