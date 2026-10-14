Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá mantiene vivo su espíritu cultural en 2026 con una variada agenda gratuita organizada por la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), que ha consolidado su papel como eje fundamental para el fomento de la lectura, la escritura y la oralidad. De acuerdo con la información de BibloRed, la ciudadanía puede disfrutar de experiencias enriquecedoras en diferentes bibliotecas de la ciudad entre el 14 y el 18 de octubre de 2026, abarcando temáticas como literatura, tecnología, danza y creación artística.

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Entre las actividades destacadas se encuentra "Juntos nos cuidamos", un taller que aborda la gestión emocional y el fortalecimiento de redes de apoyo, enfocado especialmente para adultos, y se realiza en la Biblioteca Pública Soledad Lamprea - Perdomo. Por su parte, la Biblioteca Pública Venecia será el escenario para el taller "Inteligencia artificial: de la curiosidad a la práctica", donde asistentes de cualquier edad aprenderán a aprovechar herramientas de inteligencia artificial de manera sencilla y responsable en la vida diaria. BibloRed sigue apostando por la innovación y el acercamiento de la tecnología a todos los públicos.

La programación también busca estimular la creación artística y la conexión con el territorio, como en el laboratorio "Palabra y estampa", que fusiona la escritura creativa con la serigrafía comunitaria en la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo. Para quienes desean explorar la expresión corporal, "La experiencia del cuerpo en movimiento" se realiza en la Biblioteca Pública Arborizadora Alta e invita a todas las edades a descubrir el baile como forma de lectura del cuerpo.

El acompañamiento a adultos mayores es clave para BibloRed, por eso ofrecen el taller "Conéctate sin miedo", que enseña el uso del celular y redes sociales, logrando que los participantes ganen autonomía y confianza en su comunicación diaria. Igualmente, la maternidad tiene su propio espacio seguro de diálogo y cuidado mutuo, así como la oportunidad de compartir tradiciones a través de la música en el concierto de Michel Cumsille, músico chileno-palestino que presentará su repertorio en El Tunal.

Las familias también hallarán ofertas para fortalecer sus lazos, como la actividad "Gatálogo, guardián de historias" o el encuentro "Leer en familia", ambos orientados a compartir la magia de la lectura en grupo. En este sentido, BibloRed continúa consolidándose, según información de sus canales oficiales, como un escenario diverso e inclusivo, donde la cultura es sinónimo de encuentro y participación ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué eventos culturales gratuitos organiza BibloRed en Bogotá en octubre de 2026?

BibloRed tiene una agenda cultural gratuita del 14 al 18 de octubre de 2026 con talleres de inteligencia artificial, gestión emocional, danza, creación artística, maternidad y conciertos, además de actividades familiares de lectura y juegos literarios, como se indica en la programación oficial publicada por la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá.

¿Cómo puedo participar en las actividades y talleres de las bibliotecas BibloRed en Bogotá?

Para asistir a los eventos y talleres de BibloRed no se requiere inscripción previa y la entrada es gratuita. Usted puede revisar el lugar, fecha y hora de cada actividad en la programación oficial y acudir directamente a la biblioteca correspondiente en las fechas indicadas, de acuerdo con la información presentada por BibloRed.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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