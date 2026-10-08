La captura con fines de extradición de Jorge Enrique Figueroa Monroy, alias ‘Toto’, volvió a poner sobre la mesa una investigación de hace más de dos décadas que, además del asesinato de un agente de la DEA, apunta a una supuesta alianza entre narcotraficantes colombianos y criminales israelíes, según reveló El Tiempo.

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Figueroa Monroy permanecía recluido en la cárcel de Guaduas, Cundinamarca, cumpliendo una condena en Colombia, cuando agentes del CTI y de la DEA llegaron al centro penitenciario para notificarle el nuevo requerimiento. Estados Unidos lo solicita por cargos relacionados con narcotráfico y el homicidio en segundo grado de una persona internacionalmente protegida.

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El nombre de ‘Toto’ aparece en una investigación sobre una organización que habría tenido su centro de operaciones en Bogotá y que, según un informe de la DEA citado por Semana, estaba dedicada al envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Lo que llama especialmente la atención del expediente es que esa estructura habría trabajado en alianza con traficantes israelíes.

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De acuerdo con el informe conocido por Semana, la organización era investigada por el agente Francisco Arnoldo Moreno Aguilar, asesinado el 22 de noviembre de 1998 en la Zona Rosa de Bogotá. El documento señala que se trataba de un grupo transnacional de narcotráfico “liderado por un israelí”, encargado de los envíos de cocaína y relacionado con la muerte del agente de la DEA.

La hipótesis de las autoridades estadounidenses es que el asesinato no habría sido simplemente el resultado de una riña, sino que estaría relacionado con las investigaciones que Moreno Aguilar adelantaba sobre esa organización. Alias ‘Toto’ terminó vinculado al crimen y posteriormente fue condenado en Colombia, aunque la pena que recibió tuvo importantes reducciones.

El expediente también habría dejado rastros de los vínculos de esa estructura con personas que tenían acceso a armas. Según la información publicada sobre el caso, investigadores encontraron interceptaciones en las que un excoronel del Ejército colombiano hablaba sobre haber guardado armas de la familia de Figueroa Monroy, entre ellas ametralladoras. El oficial sostuvo que actuó por ingenuidad y terminó absuelto por la Justicia Penal Militar.

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La nueva actuación de Estados Unidos busca retomar ese capítulo y profundizar en una estructura que, según los investigadores citados, tenía conexiones con narcotraficantes israelíes. Mientras avanza el trámite de extradición, el expediente vuelve a poner bajo la lupa la presunta alianza que habría permitido mover cocaína desde Colombia hacia mercados de Estados Unidos y Europa y que quedó relacionada con el asesinato del agente Moreno Aguilar.

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