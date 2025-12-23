Desde hace varios años, muchos colombianos están saliendo del país para buscar mejores oportunidades en otros sitios, pues consideran que en países como Estados Unidos, Chile o incluso algunos de Europa pueden encontrar más opciones que les permita mejorar su nivel económico y social.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Petro arremete contra el Banco de la República y se confiesa: “El peor error que cometí en mi Gobierno”)

Sin embargo, en países como Estados Unidos, por ejemplo, las cosas para los migrantes no está nada sencilla, pues desde que asumió Donald Trump se ha activado una persecución contra las personas que aún no tienen papeles para deportarlos, sin importar si los aleja de sus familias.

Además, con los recientes cambios de gobierno de países como Argentina y Chile, que han vuelto a la derecha, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, asegura que los nacionales tampoco la van a pasar bien, por lo que les hizo una llamativa invitación.

Lee También

En su alocución presidencial de este martes, 23 de diciembre, en la que todos esperaban que anunciara el aumento del salario mínimo, pero no lo hizo, el mandatario les dijo a los colombianos en el exterior que regresen porque, según él, “acá se vive mejor”.

“Nosotros no somos xenófobos como en otros lugares del mundo sí lo son con los colombianos. Invito a la ciudadanía colombiana que vive en Argentina, Chile y Estados Unidos a retornar a Colombia. Viven mejor acá”, dijo Petro.

Y agregó: “Los cambios políticos de allá van a coger la colombianidad como enemigos, porque pusieron sus votos en esos tres países en cómo destruir las familias migrantes. Entonces vuelvan. No se queden allá porque en Colombia hoy se vive mejor”.

Eso claramente lo hizo apoyado en unas cifras que mostró durante la hora que duró la alocución en cuanto a temas de salud, principalmente. Sin embargo, la realidad es que Colombia no ha mejorado en temas de seguridad, por poner un ejemplo, pues los grupos al margen de la ley cada vez se ven más fortalecidos y hay muchos territorios que están sufriendo como nunca los flagelos de la violencia.

(Ver también: Petro reconoció corruptos en su Gobierno, pero estalló por oposición: “Egoístas sociales de m….”)

Además, en cuanto a empleo y salarios las condiciones tampoco es que hayan mejorado al punto de compararse con esos países mencionados, por lo que la idea de muchos, al menos por ahora, no es regresar al país, sobre todo mientras se define el futuro en las próximas elecciones presidenciales.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.