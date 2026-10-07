Una discusión por la forma en que estaba estacionado un vehículo terminó en una confrontación entre varias personas en un parqueadero de Cajicá, Cundinamarca, donde un joven asegura haber sido agredido y posteriormente tuvo que acelerar su carro para escapar del lugar.

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Según la información publicada por El Tiempo, el conductor fue identificado como Santiago González. El hombre contó a Citytv que llegó al parqueadero para recoger su vehículo y, tras una discusión relacionada con la salida de otro automóvil, cuatro hombres lo habrían confrontado.

González relató que inicialmente intentó solucionar el inconveniente moviendo su carro, pero la situación escaló cuando uno de los hombres se acercó a reclamarle. De acuerdo con su testimonio, decidió grabar lo que ocurría con su celular, pero los señalados le habrían quitado el teléfono y posteriormente lo habrían agredido.

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El conductor aseguró que fue arrinconado y golpeado durante el enfrentamiento. También afirmó que recibió agresiones en el rostro y la mano, además de un golpe con un palo en la espalda y otro con una piedra en la cabeza. Estos señalamientos hacen parte de la denuncia presentada ante las autoridades.

Así quedó registrado el enfrentamiento en Cajicá

Las cámaras de seguridad del parqueadero captaron parte de la confrontación. En las imágenes, según el reporte de El Tiempo, se observa al joven intentando ingresar a su vehículo para abandonar el lugar mientras varias personas lo rodean y golpean el automóvil.

En otro video difundido sobre el caso aparecen dos de los señalados enfrentándose al conductor. Uno de ellos habría subido al capó del vehículo e intentado golpear el parabrisas, situación ante la cual González decidió avanzar para salir del parqueadero.

El movimiento hizo que el hombre que estaba sobre el capó cayera al suelo. González explicó que después de ese momento otras personas comenzaron a lanzar objetos contra el vehículo mientras él intentaba alejarse del lugar.

Familia de conductor recibió amenazas después del altercado

El caso tomó una nueva dimensión después de que la familia de González asegurara haber recibido amenazas relacionadas con las lesiones que sufrió el hombre que cayó del vehículo.

Uno de los audios recibidos por sus familiares, divulgado en el reporte de Citytv, contiene una advertencia relacionada con lo ocurrido en el parqueadero. Ante esta situación, la familia acudió a la Fiscalía General de la Nación.

La denuncia fue presentada por los delitos de lesiones personales, daño en bien ajeno y amenazas. Además, González calcula que los daños ocasionados a su vehículo ascienden a unos 6 millones de pesos, según la información conocida por El Tiempo.

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