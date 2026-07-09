Modificar una incapacidad médica para obtener más días de ausencia laboral terminó con una condena penal para una afiliada de Salud Total EPS-S. La entidad informó que presentó una denuncia por el presunto delito de falsedad en documento privado, luego de detectar que una incapacidad médica entregada por una usuaria a su empleador habría sido alterada.

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De acuerdo con el proceso judicial, el documento original autorizaba un solo día de incapacidad, pero el que finalmente fue utilizado registraba tres días.

Fiscalía probó la alteración del documento

Durante la investigación, la Fiscalía General de la Nación acreditó que la incapacidad médica había sido modificada antes de ser presentada al empleador.

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Con las pruebas recopiladas, el ente acusador formuló cargos por el delito de falsedad en documento privado, contemplado en el artículo 289 del Código Penal.

Posteriormente, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales emitió una sentencia condenatoria en 2025, al considerar demostrada la responsabilidad de la afiliada en la alteración y utilización del documento.

Salud Total dice haber presentado más de 4.000 denuncias por presuntos fraudes

La EPS indicó que acompañó el proceso aportando la documentación requerida por las autoridades para el esclarecimiento de los hechos. Además, señaló que este caso hace parte de una estrategia para combatir el fraude dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Según la entidad, ha presentado más de 4.000 denuncias relacionadas con presuntos delitos que afectan el sistema, entre ellos alteración de incapacidades médicas, falsificación de documentos y otras conductas similares.

La EPS reiteró que continuará denunciando este tipo de hechos y recomendó a usuarios y empleadores verificar la autenticidad de las incapacidades médicas, utilizar únicamente documentos expedidos por canales oficiales y reportar cualquier irregularidad que detecten.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.