Los usuarios de la Central de Especialistas de Cúcuta vienen denunciando variaciones en la prestación del servicio debido a la falta de agendamiento de citas por parte del personal médico, esto generado por la presunta falta de pago a los trabajadores desde hace varios meses.

“Van como unos cinco o seis meses que no se paga la mensualidad respectiva a cada uno de los profesionales, eso ha llevado a que por agotamiento o falta de recursos, no se abran las agendas, la gravedad de la situación consiste en que van a llegar muchos pacientes de todo el departamento y no van a encontrar citas” dijo a Caracol Radio uno de los usuarios.

Aseguran que miles de pacientes de los 40 municipios serán los principales afectados por la contingencia, por lo que piden prontas soluciones frente a los honorarios de los especialistas.

“Una persona va a venir desde Toledo, Mutiscua, Tibú y se va a encontrar con esta situación, el problema es supremamente delicado, ellos han prestado los servicios, ha atendido a las personas, pero se llega el día en que ya ¿qué persona resiste cinco meses sin que le paguen?” agregó

Llaman a los organismos de control a realizar la respectiva intervención y vigilancia en esta situación.