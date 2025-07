En las últimas horas se conoció parte de la declaración oficial del legendario ciclista colombiano Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, conocido por ser el primer colombiano en ganar la Vuelta a España en 1987, quien se encuentra en el centro de una controversia por un caso que lo involucra en la desaparición forzada de 4 personas.

En la audiencia, llevada a cabo el pasado 5 de junio, el exdeportista admitió que pagó 10 millones de pesos a un integrante de las Autodefensas del Casanare en 2016 para que no lo relacionaran con el mencionado caso, según recogió Noticias Uno.

“En 2016 me buscó un señor de las autodefensas del Casanare, y me dijo, ‘lo tienen a usted implicado en unas muertes de unas personas’. Me dijo que, ‘si usted no quiere quedar implicado en esas muertes, que ellos me pueden sacar, entonces les mande 7.000 millones de pesos’”, aseguró Herrera, según recogió el informativo.

Acá, lo mencionado por el noticiero:

El excorredor aseguró que entregó 10 millones de pesos, luego de hablar en el llano con ‘el patrón’’.

“Yo se los di en Fusa. Llegó un muchacho delgado en una moto y no volví a saber nada”, agregó en su declaración, citada por el mismo medio.

Un detalle que llamó la atención fue que, pese a que inicialmente aseguró que no conocía a ninguna de las víctimas, en la diligencia comentó que sí conocía a dos de las víctimas.

“Conozco a dos: a Gonzalo Guerrero y Diuviceldo Torres, ellos son vecinos de la vereda, se criaron y crecieron ahí, cerca de la casa de mis padres”, sñealó ‘Lucho’ Herrera en la misma diligencia.

¿Cuál es el caso de ‘Lucho’ Herrera?

El exciclista colombiano está actualmente sumido en un escándalo judicial después de que se abriera una investigación en su contra por la posible participación en la desaparición de cuatro personas en Fusagasugá: Diuviseldo Torres Vega, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, Juan Diego Torres y Óscar Javier Cáceres.

Herrera ha mantenido su inocencia, argumentando que los señalamientos en su contra provienen de exparamilitares que buscan beneficios judiciales a cambio de sus testimonios. En su declaración, el exciclista expresó que se ha puesto a disposición de la justicia para esclarecer los hechos y que no tiene responsabilidad en los crímenes.

Además, cuestionó la credibilidad de los testigos, quienes, según él, podrían estar motivados por intereses personales o presiones para incriminarlo.

Por su parte, la Fiscalía continúa recopilando pruebas para determinar si existen méritos suficientes para formular una imputación formal contra Herrera y su hermano. Las autoridades han indicado que las acusaciones no equivalen a una condena, y el caso sigue en etapa de investigación.

La admisión de haber pagado a paramilitares, aunque en un contexto de presunta extorsión, ha levantado cuestionamientos sobre su actuación y la transparencia de su defensa.

Según testimonios de exparamilitares, la ejecución de las víctimas se llevó a cabo bajo el pretexto de que eran milicianos de las FARC, con el supuesto propósito de apropiarse de sus tierras.

