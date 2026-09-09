Por: Canal Uno

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Dos ciudadanos venezolanos serían los primeros extranjeros en ser expulsados de Antioquia en aplicación de la nueva política migratoria impulsada por el presidente de la República. Los dos hacen parte de un grupo de cuatro extranjeros capturados durante un operativo realizado en Itagüí y, según conoció Canal 1 Noticias, Migración Colombia adelanta los procedimientos administrativos que podrían terminar en su expulsión en las próximas horas.

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El operativo fue realizado de manera articulada entre Migración Colombia, la Policía Nacional, el Ejército y el Gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, los cuatro ciudadanos estarían involucrados en situaciones que implican un presunto incumplimiento de la legislación colombiana.

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, confirmó las capturas y señaló que los extranjeros identificados serán puestos a disposición de Migración Colombia para que se determine su situación migratoria.

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“Logramos la captura de cuatro ciudadanos extranjeros, de ellos venezolanos, que están incumpliendo la ley colombiana. En articulación con Migración Colombia, Policía Nacional, Ejército y el Gobierno Americano logramos su identificación y serán expulsados de nuestro territorio por parte de Migración Colombia”.

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De concretarse, estas serían las primeras expulsiones de ciudadanos venezolanos en Antioquia en el marco de la nueva política migratoria del Gobierno Nacional, que busca fortalecer los controles sobre extranjeros que incumplan las normas colombianas. La decisión final corresponde a Migración Colombia, luego del respectivo procedimiento administrativo.

El alcalde anunció además que los operativos continuarán en diferentes sectores de Itagüí para identificar a ciudadanos extranjeros que estén incumpliendo la legislación colombiana:

“Esas personas que no quieran convivir con las leyes colombianas no pueden estar en el territorio. Serán expulsados por Migración Colombia y la Alcaldía de Itagüí, articulada con Policía Nacional, Ejército, Gobierno americano, seguiremos trabajando para que nuestra ciudad sea una ciudad de orden y de progreso”.

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