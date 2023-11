Recientemente se conocieron reacciones sobre la investigación que le abrió la Comisión de Disciplina Judicial al abogado Diego Henao, del caso de Nicolás Petro, por intentar ingresar al Búnker de la Fiscalía de manera presuntamente irregular, tras la captura del exdiputado del Atlántico. Los hechos se presentaron cuando Petro se encontraba en las audiencias preliminares.

Aunque Henao aseguró que hará frente a la indagación, en su versión apuntó que no se puede tildar como irregular una actividad normal de defensa y que los hechos obedecieron a una solicitud de la familia de Nicolás Petro.

“No intenté ingresar al Búnker de la Fiscalía de manera irregular. Me presenté con mis documentos originales, los que me identifican personal y profesionalmente, hice la fila que hacemos todos los ciudadanos que allí nos dirigimos y ahora ocurre esta investigación. Será la Comisión de Disciplina Judicial, será la Judicatura quien defina efectivamente si hubo alguna irregularidad, impertinencia o situación digna de reproche, pero por lo pronto yo no la encuentro”, aseguró Henao en conversación con Caracol Radio.

Cabe recordar que, fue el anterior abogado de Nicolás Petro, David Teleki, fue quien denunció que Diego Henao estaba tratando de acercarse al exdiputado.

Finalmente, aseguró que jamás usurpó una calidad que no tenía y que, para ese entonces, uno de los abogados había renunciado, por lo que la familia solicitó su apoyo.

