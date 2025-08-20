Después de ser sancionado por la Procuraduría y de presentar su renuncia al cargo de jefe de Despacho Presidencial, Alfredo Saade ha dado a conocer que será candidato presidencial, lo que también descarta su llegada a la Embajada de Brasil.

El mensaje lo dio a conocer Saade a través de sus historias de Instagram, previo a que el Gobierno diera a conocer que admitía su renuncia, presentada este 19 de agosto.

Cabe mencionar que desde hace algunos días, según El Tiempo, después de que la sanción de la Procuraduría fuera inminente, desde el Gobierno decidieron mover a Saade para que llegara a ser embajador de Brasil.

Sin embargo, el pastor no llegaría a dicho cargo. No obstante, cabe aclarar que de encontrarse culpable en la indagación que adelanta la Procuraduría, no podrá ejercer cargos públicos.

Ante dicha suspensión del Ministerio Público, Saade reaccionó: “Me acabo de enterar de que la procuraduría me suspendió por 3 meses; me pregunto: ¿A quién tan poderoso le quité el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? ¿El esposo de Laura Sarabia, que trabaja en la Procuraduría, intervino?”.

Por ahora no son mayores los detalles que Saade ha entregado al respecto, ni tampoco algún pronunciamiento por parte del Gobierno con relación a este tema.

