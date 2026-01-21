Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y hoy candidato presidencial con su movimiento Fuerza Ciudadana, enfrenta una serie de graves denuncias por presunto acoso sexual y abuso de poder que han sido reveladas por la emisora La FM, a partir de testimonios, chats, entrevistas y denuncias penales interpuestas por al menos cuatro mujeres que trabajaron directa o indirectamente bajo su administración. Los señalamientos describen una estructura reiterada de violencia contra la mujer en el entorno político del dirigente, ocurrida durante su paso por la Gobernación del Magdalena y en escenarios relacionados con actividades de su movimiento.

Caicedo fue gobernador del Magdalena entre enero de 2020 y octubre de 2023, cuando renunció dos meses antes de finalizar su periodo oficial. Antes había sido alcalde de Santa Marta y rector de la Universidad del Magdalena. En 2018 alcanzó notoriedad nacional al inscribirse en una consulta presidencial junto a Gustavo Petro, que este último ganó por más de dos millones de votos. Hoy, ya distanciado del Gobierno nacional, Caicedo busca llegar a la Presidencia por primera vuelta con Fuerza Ciudadana.

En otra conversación, correspondiente al testimonio de una tercera mujer, Caicedo insiste en que suba a su habitación de hotel, sugiriendo un intercambio de favores sexuales por ascensos laborales. “Conmigo se escala rápido si me complace”, habría escrito el entonces gobernador. Luego añadió: “te saqué de tu ciudad para que vinieras a vivir a Santa Marta y una forma de retribuir es esa. Ven, sube a la habitación”, según los mensajes conocidos por La FM.

De acuerdo con la emisora, estos chats hacen parte de un conjunto de pruebas entregadas por mujeres que trabajaron en la Gobernación o en el entorno político de Fuerza Ciudadana. Algunas decidieron hablar bajo reserva por miedo a represalias laborales y por temor a riesgos contra su vida, en una región donde el movimiento de Caicedo conserva una fuerte influencia política.

La FM envió un cuestionario detallado a Carlos Caicedo con preguntas sobre todas estas denuncias. El exgobernador respondió con un solo párrafo en el que no negó de manera directa los hechos descritos, sino que atribuyó las revelaciones a una estrategia política para afectar su campaña presidencial.

“No es casualidad que, justo después de que nos aprueben las firmas, nuestros adversarios reactiven estrategias ya conocidas para intentar distraer y desestabilizar la campaña. Hemos aprendido con el tiempo que no debemos caer en esas provocaciones ni entrar en su juego”, señaló Caicedo en su respuesta.

Agregó que pondría la información en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación: “Por eso, la información que nos hace llegar la pondremos inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía, para que sea un organismo imparcial y ajeno a los tiempos y ritmos de la política quien la evalúe”.

En el mismo texto, Caicedo hizo referencia a procesos judiciales pasados en su contra que, según él, terminaron archivados. “Son cientos las denuncias que, en el pasado, han tenido que archivarse como montajes con los que me privaron de la libertad por cinco años para luego declararme inocente; o centenares de denuncias sobre la gestión en época de campaña que posteriormente se archivaban una vez pasadas estas; o hechos luctuosos que durante veinte años usaron para llenar titulares y que luego fueron precluidos por la propia Fiscalía”, afirmó.

Y concluyó: “No eran más que maniobras —como ahora, cuando ensayan la carta del acoso— para restarnos fuerza electoral. No vamos a distraernos ni a desgastarnos en esa dinámica. Seguiremos enfocados en lo que realmente importa: llegar con claridad y propuestas a la ciudadanía colombiana”.

Las mujeres que entregaron sus testimonios a La FM sostienen que esperan avances reales en las investigaciones y respuestas serias por parte de la Fiscalía, pues aseguran sentirse solas, atemorizadas y vulnerables en una región donde, según ellas, la influencia de Fuerza Ciudadana es total.

Denuncias contra personas que trabajaron con Carlos Caicedo

Las denuncias reveladas por La FM no se limitan únicamente a Carlos Caicedo. Varias de las mujeres entrevistadas aseguran que existía una lógica de abuso y encubrimiento dentro del movimiento Fuerza Ciudadana, que involucraría a altos funcionarios y asesores cercanos al exgobernador.

El primer testimonio publicado por la emisora es el de una mujer que trabajó en la Gobernación del Magdalena durante el mandato de Caicedo. Ella asegura que fue acosada y tocada indebidamente sin su consentimiento por un alto funcionario y asesor del equipo del político.

“Lo hago porque veo que la persona o mi agresor aún sigue perteneciendo a ese movimiento y tiene un cargo político bastante alto, sabiendo de todas las denuncias que ha tenido en su contra. Y lo hago como mujer, como víctima, porque ya paremos esto, ya es difícil seguir adelante, sabiendo que tu agresor por ahí sigue trabajando como si nada y obteniendo cargos políticos altos, sabiendo todo lo que hizo y no solamente conmigo, sino con varias mujeres que hemos decidido callar”, relató.

Según su testimonio, el hombre se le acercaba mientras ella trabajaba en su computador y la rozaba con sus partes íntimas, le tocaba las piernas y realizaba contactos físicos sin consentimiento. Asegura que varios compañeros fueron testigos de estos hechos, pero que ninguno quiso hablar.

La mujer afirma que denunció la situación ante la Secretaría de la Mujer y ante la oficina de Talento Humano de la Gobernación, pero que en lugar de recibir apoyo, intentaron comprar su silencio. “Me propusieron que hiciera un video retractándome, limpiando la imagen de él. A cambio, me ofrecían un cargo más alto y aumento de sueldo. Obviamente yo no accedí”, contó.

Otro de los testimonios es el de María Alejandra Rojas, quien denunció a Fabián Bolaños, hombre cercano a Caicedo, por abuso durante un viaje de Fuerza Ciudadana a Bogotá, en el que buscaban promover un referendo a la educación superior.

Rojas aseguró que Bolaños la drogó con una sustancia llamada fenotiazina para dejarla inconsciente y abusar de ella. “Esta persona usó una droga para dejarme inconsciente e intentar abusar sexualmente de mí. Mi hermano encuentra la escena y llama a la Policía. Me llevan al hospital, identifican la sustancia y el acto sexual abusivo”, narró.

Pese a que informó lo ocurrido tanto a Fuerza Ciudadana como directamente a Carlos Caicedo, Rojas afirma que no pasó nada y que Bolaños siguió ascendiendo dentro de la estructura política, ocupando cargos importantes en las dos gobernaciones posteriores.

Un tercer testimonio corresponde al de otra mujer que trabajó con Caicedo y que asegura que el exgobernador le pidió en varias ocasiones que subiera a su habitación de hotel durante eventos políticos, ofreciéndole ascensos laborales a cambio.

“Fue un momento complicado, porque la única forma de poder escalar dentro del movimiento y a nivel laboral era acceder a las pretensiones que él nos pedía. Él señalaba en qué habitación estaba y decía que de esa manera podía escalar mucho más rápido dentro de la gobernación”, afirmó.

La mujer dijo que se negó y que, como consecuencia, su carrera profesional se estancó. “Yo estaba aspirando a un cargo directivo. Al no acceder a esas pretensiones, me quedé como contratista. De los 12 meses del año, solo pude cobrar como cinco o seis meses”, relató.

Todas las mujeres coinciden en que existía un ambiente de temor, silencio y normalización de estas conductas dentro del movimiento político, y que denunciar implicaba el riesgo de quedarse sin trabajo o ser vetadas profesionalmente en la región.

Hasta ahora, las investigaciones penales contra varios de los señalados avanzan en la Fiscalía General de la Nación. Mientras tanto, Carlos Caicedo insiste en que se trata de un montaje político para afectar su aspiración presidencial, y asegura que será la justicia la que determine si hubo o no responsabilidades penales en estos hechos que hoy sacuden a Fuerza Ciudadana y al panorama político nacional.

Respuesta pública de Carlos Caicedo

A través de su cuenta de X, el aspirante sostuvo que no resulta coincidencia que, justo después de la validación de las firmas, resurjan maniobras que, según él, buscan desviar la atención y afectar su estabilidad política.

Afirmó que este tipo de señalamientos responden a una lógica conocida de desprestigio reiterado, con la que —recordó— fue privado de la libertad durante cinco años antes de ser absuelto, enfrentó acusaciones por homicidio durante dos décadas que terminaron en preclusión en 2023 y acumuló más de 400 procesos que fueron archivados.

“Denunciaré ante la Fiscalía al periodista de La FM que persigue a la izquierda, para que revele fuentes y la justicia desmonte este burdo montaje de chats falsos. La automática replica, es además evidencia de un plan de medios”, fue parte de lo que dijo Caicedo en la red social. “Si algo nos ha enseñado la vida es a defendernos y eso haremos”, concluyó.

