Pulzo lanzó un nuevo formato periodístico para cubrir la carrera presidencial de 2026. Se trata de ‘Al Trote’, una serie de entrevistas en movimiento en la que los candidatos presidenciales responden preguntas mientras hacen actividades físicas de exigencia, como running y marcha, poniendo a prueba no solo sus ideas, sino también su resistencia.

El objetivo del formato es abordar temas clave de la política colombiana —liderazgo, propuestas, poder y toma de decisiones— en un contexto distinto al de las entrevistas tradicionales. En este escenario, el cansancio físico hace que las respuestas surjan en tiempo real y sin pausas, en medio del esfuerzo.

El primer capítulo de ‘Al Trote’ se conoció este 21 de enero y tuvo como protagonista a Daniel Palacios, exministro del Interior y actual precandidato presidencial. La entrevista fue realizada por la periodista Ana María Navarrete, quien conversó con Palacios mientras ambos corrían, en una dinámica que se aleja de los estudios y los discursos preparados.

Durante el recorrido, Palacios comparó la carrera presidencial de 2026 con una maratón y señaló que gobernar un país requiere preparación y constancia, no improvisación. También habló sobre su aspiración como candidato independiente, la importancia de la experiencia para ejercer la Presidencia y el papel que cumple la oposición en el sistema democrático.

En la conversación, el exministro se refirió a temas como la polarización política, la necesidad de tomar decisiones bajo presión y el tipo de liderazgo que, a su juicio, necesita Colombia. Asimismo, mencionó el gobierno actual y destacó la relevancia de la salud física y mental de quienes aspiran a dirigir el país, asegurando que el próximo presidente debe tener carácter, fondo político y capacidad para llegar al tramo final del proceso electoral.

Este primer episodio marca el inicio de una serie en la que todos los candidatos presidenciales pasarán por ‘Al Trote’, enfrentándose a retos físicos mientras exponen sus planes de cara a las elecciones de 2026.

Las entrevistas serán distribuidas a través de las distintas plataformas digitales de Pulzo, como Instagram, TikTok, YouTube, Facebook y X, con el fin de acercar a los ciudadanos a los aspirantes y permitirles conocerlos desde una faceta diferente.

¿Quién es Ana María Navarrete?

Ana María Navarrete es una comunicadora social y periodista, graduada de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, con más de 10 años de experiencia en el cubrimiento informativo del deporte. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como reportera y presentadora deportiva, participando en la cobertura de algunos de los eventos más relevantes a nivel internacional. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Maria Navarrete Castro (@navarretenana) Entre los certámenes que ha reportado se encuentran la Copa América, los Mundiales de fútbol, torneos Sub-20, las Grandes Ligas de béisbol, los Juegos Olímpicos y el Campeonato Mundial de Atletismo, lo que le ha permitido consolidar una trayectoria enfocada en el periodismo deportivo. Navarrete ha trabajado en reconocidos medios de comunicación del país como Noticias Caracol, Caracol Radio y Canela Radio, entre otros. De manera paralela, también ha incursionado en la creación de contenido deportivo a través de sus redes sociales, donde comparte información relacionada con la actualidad del deporte y su experiencia profesional.

