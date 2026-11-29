Si está buscando un plan diferente para disfrutar la Navidad en Bogotá, Monserrate tendrá una propuesta que promete llamar la atención de visitantes y turistas. El tradicional alumbrado del cerro llegará con un recorrido inspirado en los paisajes de Suramérica, un árbol de 12 metros y un pesebre giratorio de siete metros de altura.

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La experiencia, bautizada como ‘Navidad Andina’, estará disponible hasta el 11 de enero de 2027 y tendrá escenarios inspirados en seis países: Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. Los asistentes encontrarán representaciones de lugares como la Montaña de los Siete Colores, el Salar de Uyuni, el volcán Cotopaxi, los Nevados, las Torres del Paine, el glaciar Perito Moreno y el desierto de Atacama.

Uno de los atractivos principales estará en la parte superior del cerro. Allí se instalará el pesebre giratorio de siete metros, acompañado por un arco monumental inspirado en el cóndor de los Andes. También habrá un árbol navideño de 12 metros que se moverá al ritmo de música de la región.

¿Qué actividades habrá en Monserrate?

La programación no se limitará a las luces, pues habrá más de 25 actividades culturales y artísticas durante la temporada. Entre ellas figuran los espectáculos ‘Navidad por los Andes’ y ‘Navidad a la colombiana’, con muestras de danza programadas para el 5, 12 y 19 de diciembre de 2026 y el 9 de enero de 2027.

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También habrá comparsas navideñas el 29 de noviembre; los días 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27 y 29 de diciembre; y el 3, 7 y 10 de enero. Los personajes luminosos estarán presentes el 9, 16, 23 y 26 de diciembre, además del 2 de enero, según el calendario divulgado.

Horarios y precios para subir al cerro

Quienes quieran conocer el alumbrado podrán hacerlo todos los días entre las 5:30 p. m. y las 11:59 p. m. El ascenso estará disponible mediante teleférico o funicular.

De lunes a sábado y festivos, el tiquete de ida y vuelta cuesta $35.000 por persona. Para adultos mayores, la tarifa es de $29.500. Los domingos, quienes ingresen antes de las 5:30 p. m. pagan $21.000, mientras que después de esa hora el valor sube a $35.000. Los adultos mayores pagan $16.500 antes de ese horario y $29.500 después.

Finalmente, el servicio Fast Pass, que permite acceder a una fila preferencial, cuesta $96.500.

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