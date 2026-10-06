La emergencia se registró en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, luego de que un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) se incendiara en un parqueadero.

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De acuerdo con el reporte entregado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la emergencia ocurrió en la carrera 92 con calle 169B, en el sector de Pinar.

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“Controlamos el incendio de un bus del SITP en un parqueadero”, informó el organismo de atención de emergencias a través de sus canales oficiales.

La situación causó una columna de humo visible desde distintos puntos del sector y llamó la atención de habitantes de la zona.

Por ahora, no se conocen las causas que provocaron el incendio y las autoridades no han informado si se trató de una falla mecánica, un problema eléctrico o alguna otra circunstancia.

#BOGOTÁ. La mañana de este 06OCT, se registra el incendio de un bus del SITP en el sector de Pinar, en la localidad de Suba. Por el momento se desconocen las causas que originaron las llamas y afortunadamente no se reportan personas lesionadas. https://t.co/MFDmsvyx4t — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 6, 2026

Bomberos controlaron las llamas

Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá acudieron al lugar para atender la emergencia y controlar el incendio del vehículo. La intervención permitió contener las llamas y evitar que la emergencia se extendiera a otros vehículos o elementos ubicados en el parqueadero.

Uno de los datos más importantes entregados por las autoridades es que no hubo personas lesionadas como consecuencia del incendio.

Hasta el momento tampoco se ha informado de personas afectadas por inhalación de humo u otras situaciones derivadas de la emergencia.

🚨Controlamos el incendio de un bus del SITP en un parqueadero, en la Carrera 92 con Calle 169B. No hay reporte de personas lesionadas. https://t.co/VCgLnj8RtK — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) October 6, 2026

¿Qué se sabe del incendio del bus?

La información oficial disponible hasta ahora se limita a la ubicación del hecho, la intervención de Bomberos y la ausencia de personas lesionadas. El incendio se presentó en horas de la mañana y el vehículo se encontraba en un parqueadero de Suba cuando comenzó la emergencia.

Videos e imágenes compartidos en redes sociales muestran la magnitud de las llamas y la columna de humo que se produjo durante el incendio.

Sin embargo, la causa de la conflagración todavía no ha sido establecida oficialmente, por lo que cualquier versión sobre el origen del fuego debe tomarse con precaución.

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