Patricia Silva, una de las humoristas que durante décadas hizo parte de ‘Sábados Felices’, generó preocupación entre sus seguidores después de compartir imágenes desde una clínica en Bogotá, donde se sometió a una biopsia.

Sigue a PULZO en Discover

La artista, de 67 años, publicó un video en el que aparece en una habitación de la Clínica Reina Sofía, acompañada por personal médico y utilizando oxígeno. En medio de la grabación, explicó que finalmente decidió enfrentar el procedimiento pese al temor que sentía.

(Lea también: Legendaria (y querida) figura se va de ‘Sábados felices’: “La falta que nos vas a hacer”)

Silva también aprovechó el mensaje para agradecer a los profesionales de salud que la acompañaron durante el proceso y destacó especialmente el trato que recibió en la institución médica.

La humorista explicó que se trató de una biopsia realizada mediante endoscopia, procedimiento que permite obtener muestras de tejido del aparato digestivo para su posterior análisis.

Es importante aclarar que la realización de una biopsia no significa por sí misma que exista un diagnóstico de cáncer u otra enfermedad grave. El resultado depende del análisis de las muestras y de la valoración médica correspondiente.

En el video, Silva manifestó su gratitud hacia el especialista que la atendió y resaltó el acompañamiento emocional que recibió durante el proceso.

“Me dieron amor y tenía mucho miedo; ustedes me animaron y mi doctor hermoso, doctor, siga siendo así con sus pacientes, porque la gente necesita es amor, porque venimos con mucho miedo”.

Patricia Silva preocupó a sus seguidores por su estado de salud.

Video tomado de Facebook: Patricia Silva Z https://t.co/rdNbDy53Kp — Alejandra Torres (@Aleja_torresp) October 6, 2026

La preocupación actual por su estado de salud también ha llevado a recordar otros episodios complejos que la humorista ha contado públicamente. En entrevistas anteriores, Silva habló sobre una profunda crisis emocional que atravesó después de la separación de su primer esposo. Según relató, pese a encontrarse en un buen momento profesional y tener estabilidad económica, enfrentó una fuerte depresión.

La humorista contó en Tropicana que durante aquella época llegó a asomarse desde el piso 11 del edificio donde vivía y tuvo pensamientos relacionados con acabar con su vida.

“Yo me asomé al onceavo piso de mi edificio y dije: ‘qué rico irme de acá’”.

Silva explicó que encontró apoyo en su espiritualidad y en la oración. También recordó que dos de sus compañeros de ‘Sábados Felices’, Mandíbula y Eriberto, estuvieron pendientes de ella durante ese periodo.

En aquella etapa, la humorista aseguró que sus compañeros no la dejaron sola y que la animaron a seguir adelante.

“Mandíbula me decía: ‘usted tiene que sacar esto adelante, Patricia, no se deje achicopalar’”, recordó en la entrevista con Tropicana.

Con el paso de los años, Silva también reconstruyó su vida sentimental. Según declaraciones que entregó anteriormente, posteriormente conoció a su actual pareja, con quien llevaba más de 18 años de relación en el momento de esas entrevistas.

En 2025, además, la humorista volvió a hablar públicamente de su vida sentimental y recordó el impacto que tuvo una separación posterior en su vida emocional. Por ahora, Patricia Silva no ha entregado públicamente un diagnóstico derivado de la biopsia. Su reciente mensaje estuvo enfocado en agradecer el apoyo de sus seguidores y el trato recibido por el personal médico.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.