La historia de Patricia Silva en ‘Sábados felices’, de Caracol Televisión, se comenzó a escribir hace más de 30 años. Desde entonces, ha alegrado a miles de colombianos con su gran sentido del humor.

Como muchos de sus colegas, comenzó desde abajo. Primero fue extra y, un año después obtuvo un parlamento corto frente a la cámara. Desde entonces, demostró el gran talento que tenía para convertirse en una de las mejores humoristas del país y lo logró. Actualmente, la santandereana es una de las grandes del género y una de las mejores actrices del elenco del programa de humor de Caracol Televisión.

Patricia Silva nació el 1 de agosto de 1959. Actualmente tiene 63 años, y miles de fanáticos en Colombia y alrededor del mundo han seguido su carrera desde el principio.

La humorista estuvo en la más reciente emisión de ‘Día a Día’. Allí también aprovechó para aclararle a los televidentes lo que realmente ocurrió con la demanda.

“Yo soy la que tengo que pedirle disculpas al canal porque creo que si yo hubiese hablado, el canal hace lo que tiene que hacer sin ningún problema. El canal ha sido muy justo siempre. Mi esposo decía ‘Patricia usted trabaja en una empresa tan impresionante’ porque los sueldos son seguros, bonificaciones, nos dan primas. A veces los que están fuera sí ven eso y los que estamos dentro somos desagradecidos…No me parece, quieren dañar al canal, por qué esos títulos, por qué quieren dañar mi casa, mi canal. A mí me dolió mucho eso. Yo estoy feliz de haber trabajado tantos años acá”, afirmó.

La humorista atravesó una fuerte depresión luego de separarse de su primer esposo.

“Estaba en una época formidable con mi trabajo, llena de contratos, con mi billetera bien gordita, mi carro último modelo y muy bendecida en la parte laboral y económica, pero me separé y a pesar de que yo trabajaba estaba en una de las mejores épocas de mi vida, yo me sentía triste, sola. Un día estrenando apartamento, me asomé por ese piso 11 y dije, ´la solución a esa tristeza es quitarme la vida´, lo llegué a pensar… Sentía que había que había algo que faltaba en mi vida… Era una tristeza infinita, una melancolía”, dijo hace un tiempo a El Espectador.