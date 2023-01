En ‘Día a día’, Patricia Silva contó cómo fueron esos dos momentos difíciles en su vida, pues Catalina Gómez le preguntó por la vez que estuvo “al borde de la muerte”, literalmente.

En una oportunidad, la humorista contó la depresión que sufrió y que la tuvo también muy mal psicológicamente, pero en esta oportunidad hizo énfasis en un accidente de tránsito y en la época en la que tuvo COVID-19.

Según dijo en el programa de Caracol Televisión, en una oportunidad se iba a presentar en Tame, Arauca, y cuando iba para ese municipio tuvo un accidente en el vehículo que lo transportaba.

“Yo me caí por un precipicio y no me pasó nada. Llegamos a Yopal y nos íbamos para Tame, a una presentación. Ese loco [el conductor] se fue a 140 [km/h] y nos mandó por un abismo. Era una camioneta blindada, eso ayudó mucho“, dijo la humorista que es reconocida por su participación en ‘Sábados felices’.

Además de ese accidente, ella también sintió de cerca la muerte cuando tuvo COVID-19 y fue internada en la Clínica Reina Sofía, en Bogotá, donde, dice ella, vio morir personas.

“El COVID que me dio y con el que vi morir a mucha gente allá en la Reina Sofía. Once días estuve hospitalizada solo con oxígeno. Esa enfermedad es tan traicionera. Me tuvieron once días, y muy duro porque uno ve la muerte de cerca. La primera noche vi morir una señora. Muy duro”, recordó.

A raíz de esta situación, Patricia Silva tiene un gran agradecimiento con Camilo Cifuentes, colega suyo. Cuando ella tenía esta enfermedad que mató a millones de personas en el mundo, él le recomendó que se hiciera un test de saturación y eso fue lo que provocó que ella tuviera una atención médica a tiempo.

Esposo de Patricia Silva, de ‘Sábados felices‘, también tuvo un accidente

La pareja de la humorista es piloto y llevan 18 años juntos. Hace un tiempo, él también tuvo una accidente, razón por la que ella lo cuenta como uno de los momentos difíciles de su vida.

Luego de casi dos décadas con este hombre, ella aún está muy enamorada de él y lo elogia bastante, como en este video.