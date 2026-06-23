La Universidad Sergio Arboleda felicitó a De la Espriella por su elección como presidente de la República de Colombia para el periodo 2026-2030.

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De la Espriella, abogado egresado de esta institución donde estudió derecho, representa para su alma máter un ejemplo del impacto de la educación superior en la formación de líderes nacionales.

La universidad destacó que este resultado es especialmente significativo al tratarse de uno de sus egresados que alcanza la más alta dignidad del Estado, lo que refuerza el papel de la academia en la vida pública del país.

La institución recordó su compromiso histórico con la formación integral de profesionales guiados por valores democráticos, la excelencia y la responsabilidad social, en línea con el legado de sus fundadores Rodrigo Noguera Laborde y Álvaro Gómez Hurtado.

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Asimismo, la Universidad Sergio Arboleda reafirmó su misión de formar líderes capaces de contribuir al desarrollo de Colombia desde distintos escenarios, incluyendo el ámbito jurídico, empresarial y político.

Cuánto vale estudiar derecho en la Sergio Arboleda

El costo del programa de derecho ha variado en los últimos años, con valores aproximados de 13 millones de pesos por semestre en Bogotá, reflejando la inversión en educación de alta calidad.

En la Universidad Sergio Arboleda, los costos de los programas de pregrado varían según la carrera y la sede, reflejando diferencias en la intensidad académica y la demanda del mercado.

En el caso de Bogotá, derecho es una de las carreras más costosas, con una matrícula cercana a los 13,4 millones de pesos por semestre. Sin embargo, otros programas presentan valores más accesibles: contaduría pública puede iniciar desde aproximadamente 5,7 millones de pesos, mientras que carreras como historia rondan los 4,6 millones y filosofía y humanidades cerca de 4,6 millones también.

Por su parte, opciones más especializadas como teatro musical alcanzan valores cercanos a 7,3 millones de pesos por semestre. Estas diferencias muestran la diversidad de oferta académica de la institución, que abarca desde áreas jurídicas y económicas hasta artes y humanidades, manteniendo un rango amplio de inversión educativa para distintos perfiles de estudiantes.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.