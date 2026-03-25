La aerolínea United Airlines presentó una nueva alternativa para mejorar la comodidad de los pasajeros en vuelos largos. Se trata de ‘Relax Row’, un servicio que permite convertir tres asientos contiguos en una cama dentro de la cabina económica.

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Para la compañía, esta iniciativa busca ofrecer una experiencia más confortable sin necesidad de acceder a clases superiores, lo que amplía las opciones para los viajeros.

El sistema consiste en reservar una fila completa de tres asientos, que luego se acondiciona con un colchón, una manta y dos almohadas. De esta forma, los pasajeros pueden recostarse durante el vuelo y descansar en una superficie más amplia, lo que mejora el descanso en trayectos prolongados.

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Esta modalidad responde a la creciente demanda de alternativas intermedias entre la clase económica y la ejecutiva, especialmente en vuelos de larga duración. Con este tipo de propuestas, la aerolínea busca diferenciar su oferta y adaptarse a nuevas necesidades del mercado, lo que fortalece su competitividad.

Aunque el servicio implica un costo adicional, se perfila como una opción atractiva para quienes priorizan el descanso sin pagar tarifas más elevadas. Esta innovación marca tendencia en la industria aérea, donde cada vez más compañías exploran formas de optimizar el espacio y la comodidad a bordo.

The entire row is alllllll yours. Welcome to United Relax Row, three adjacent United Economy seats with adjustable leg rests that can each be raised or lowered to create a cozy lie-flat space for stretching out… You’ll also get a mattress pad, blanket and two pillows. If… pic.twitter.com/Q6gcOuXbXo — United Airlines (@united) March 24, 2026

¿Cuánto podría valer el servicio “Relax Row” de United Airlines ?

Por ahora, la aerolínea no ha revelado el precio oficial del servicio, ya que su lanzamiento está previsto para 2027. Sin embargo, se espera que esta opción tenga un costo adicional sobre el tiquete en clase económica, lo que mantiene la expectativa entre los viajeros interesados.

Aunque no hay cifras confirmadas, experiencias similares en otras aerolíneas permiten estimar un rango aproximado. Servicios como el “Skycouch” de Air New Zealand pueden costar desde unos cientos hasta más de 1.500 dólares adicionales, dependiendo de la ruta y la demanda, lo que sirve como referencia para este tipo de producto.

También existen opciones comparables en otras compañías con precios más bajos, que oscilan entre 100 y 600 dólares por tramo en configuraciones similares. Esto sugiere que el valor final podría variar según factores como la distancia del vuelo, la ocupación y el número de pasajeros que compartan la fila, lo que define su precio en el mercado.

En cualquier caso, se proyecta como una alternativa más económica que las cabinas ejecutivas, pero más costosa que un asiento tradicional. Esta posición intermedia amplía las opciones para quienes buscan mayor comodidad sin pagar tarifas de lujo.

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