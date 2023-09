James Medina, alcalde de Jambaló, Cauca, pasó por los micrófonos de La W para entregar detalles de los hostigamientos de un grupo armado que dejó dos uniformados heridos, la destrucción del Banco Agrario y el hurto de un cajero automático.

De acuerdo con el alcalde, “estamos muy pendientes de solucionar unos temas prácticos con el tema del Banco Agrario y lo que tiene que ver con el censo de la población afectada, afortunadamente no tuvimos víctimas civiles, pero sí afectaciones en las viviendas”.

Añadiendo que, aunque todavía no se ha atribuido a ningún grupo armado este ataque, “en toda la región del norte del Cauca hay presencia de las disidencias de las Farc, pero no tengo un elemento que me permita determinar esa situación”.

Cómo entregarán subsidio de Renta Ciudadana luego de robo a Banco Agrario en Cauca

De igual manera, el alcalde explicó que “estamos buscando una alternativa, una oficina que pudiéramos habilitar para darle continuidad a los pagos, hay que establecer unas estrategias de seguridad, pero lo ideal es ubicar una oficina muy rápidamente”.