Diariamente, TransMilenio y el SITP son utilizados por millones de ciudadanos en Bogotá, quienes ven en estos transportes una alternativa para movilizarse por las calles de la capital y para hacer uso de este sistema masivo, los usuarios deben adquirir en las taquillas de las estaciones la tarjeta ‘TuLlave’ que tiene un costo aproximado de 7 mil pesos colombianos.

Además, tendrán diferentes beneficios como los transbordos de bus troncal a zonal o viceversa, en el que no les cobrará el registro de cambio de sistema; sin embargo, se deben tener en cuenta las condiciones para efectuarlo.

Igualmente, existen cinco clases de tarjeta ‘TuLlave’: básica, plus, plus especial, personas con discapacidad y apoyo ciudadano Sisbén, que cuenta con beneficios exclusivos para población vulnerable.

¿Cómo personalizar la tarjeta ‘TuLlave’?

De acuerdo con información suministrada por la página web www.tullaveplus.gov.co, los usuarios interesados podrán dirigirse a un punto de personalización ubicado, en ocasiones, dentro de algunas estaciones y portales de TransMilenio. Asimismo, es indispensable presentar el documento de identidad.

Recargue su tarjeta en los cajeros automáticos

Recientemente, TransMilenio lanzó una nueva aplicación disponible para celulares Android y iOS, donde los usuarios tienen la posibilidad de recargar la tarjeta ‘TuLlave’ sin costos extras; asimismo, se habilitó una opción para que por medio de plataformas como PSE o ‘TuyaPay’, los ciudadanos realicen este mismo procedimiento a través de Internet.

Sin embargo, desde hace un tiempo, el Sistema Integrado de Transporte dispuso la alternativa de recargar las diferentes clases de tarjeta ‘TuLlave’ por medio de los cajeros automáticos de la Red Verde de Servibanca, ¿cómo?

Inserte su tarjeta débito o crédito en el cajero automático. Seleccione el idioma: inglés o español. Digite su clave. De clic en su tipo de cuenta: ahorros, corriente o tarjeta de crédito. Oprima la opción ‘Pagos’ y seleccione ‘Recargas’. Ubique la tarjeta ‘TuLlave’ en las ranuras o espacios habilitados dentro del cajero. Escriba el monto a recargar, puede hacerlo desde $ 2.200 COP hasta $ 100.000 COP. Espere unos momentos y retire la tarjeta solo cuando el cajero le indique.

De igual manera, el cajero Servibanca tiene la opción para que si lo desea, en una sola transacción retire dinero y recargue la tarjeta ‘TuLlave’. Siga estos pasos después de haber seleccionado el tipo de cuenta.

Marque la opción ‘Retiro+Recarga’. Seleccione cuánto dinero desea retirar. Ubique la tarjeta ‘TuLlave’ en las ranuras o espacios habilitados dentro del cajero. Escriba el monto a recargar. Retire la tarjeta cuando se lo indique el cajero.

Así puede recargar la tarjeta ‘TuLlave’ en otros lugares

En las taquillas de las estaciones de TransMilenio, encontrará dispositivos de recarga automática; sin embargo, estos no dan cambio y algunos no reciben monedas, por lo que, debe estar atento para no cometer errores.

Recargue su tarjeta insertándola en la ranura de estos dispositivos; luego, deposite el dinero que desee recargar y cuando el sistema lo indique, retírela.