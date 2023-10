Con la Ley ‘Dejen de fregar’, según explicó el autor, el representante Juan Carlos Wills, del Partido Conservador, habrá límites a los horarios de llamadas que pueden hacer las entidades financieras: sólo se podrán hacer máximo dos veces en una misma semana y únicamente de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m. y sábados, de 8 a.m. a 3 p.m.

(Lea también: Nuevo mensaje de Rappi con el que hay que estar atento: denuncian que podría ser negativo)

Sin embargo, Juan Carlos Wills explicó que Rappi estaría haciendo ‘jugadita’ para incumplir esta misma ley, y por eso el representante del Partido Conservador pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para explicar el por qué de su denuncia.

“Le están haciendo ‘conejo’ a la ley”, dijo Wills. “No pueden estar enviando mensajes para que la gente acepte que los llamen en horarios no hábiles. Nosotros metimos una ley, hicimos un trabajo grande para proteger el derecho a la privacidad de los colombianos y no pueden aplicaciones estar queriendo ‘conejearse la ley’ apenas empiece a entrar en rigor”.