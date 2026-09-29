El Fondo Monetario Internacional (FMI) planteó al Gobierno de Abelardo de la Espriella la necesidad de avanzar en una corrección de los desequilibrios fiscales y recuperar la confianza de los inversionistas como parte de los retos que enfrenta la economía del país.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: De la Espriella buscará ayuda afuera para enfrentar crisis fiscal y conseguir suma millonaria)

De acuerdo con Portafolio, el pronunciamiento se produjo al cierre de la visita a Colombia de Nigel Clarke, subdirector gerente del organismo, quien sostuvo reuniones con integrantes del Gobierno, autoridades económicas, empresarios, representantes de la sociedad civil, estudiantes y académicos.

Clarke destacó el compromiso expresado por las autoridades colombianas para recuperar la disciplina fiscal y fortalecer la transparencia. Según explicó, una reducción oportuna y creíble de los desequilibrios fiscales puede contribuir a mejorar la confianza, reducir los costos de endeudamiento y crear condiciones más favorables para la inversión privada y el empleo.

Lee También

El FMI también señaló que Colombia cuenta con fortalezas como su trayectoria de resiliencia económica, un banco central independiente y un sistema financiero sólido. Sin embargo, planteó que el país debe atender varios frentes para aumentar su productividad y ampliar su capacidad de crecimiento.

Las recomendaciones del FMI para Colombia

De acuerdo con el citado medio, entre los puntos planteados por el organismo aparece la necesidad de reducir las barreras a la inversión, mejorar las condiciones de seguridad y atender los problemas de infraestructura e informalidad.

La entidad también mencionó la importancia de fortalecer el Estado de derecho y garantizar una mayor previsibilidad regulatoria. Según Clarke, estas condiciones pueden favorecer el dinamismo del sector privado y facilitar nuevas inversiones.

Otro de los frentes señalados fue la inversión en infraestructura energética, educación y formación de habilidades. El organismo considera que estos elementos serán relevantes para que Colombia pueda aprovechar oportunidades relacionadas con la transformación tecnológica y la inteligencia artificial.

Gobierno colombiano continuará diálogo con el FMI

El pronunciamiento se conoce mientras el Gobierno mantiene conversaciones con el organismo internacional sobre la situación fiscal del país. El Ministerio de Hacienda solicitó una misión técnica del FMI para revisar el plan fiscal y las proyecciones económicas.

Además, una delegación de esa cartera viajará a Washington para continuar las conversaciones con el Fondo. Hasta el momento, el FMI no anunció un acuerdo de financiamiento con Colombia.

Clarke aseguró que el organismo está dispuesto a acompañar a las autoridades colombianas mientras avanzan en su programa de reformas y buscan enfrentar los desafíos fiscales. También señaló que mantener el diálogo entre Gobierno, sector privado y sociedad civil será importante para atender estos retos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.