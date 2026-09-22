Andesco presentó ante el Gobierno Nacional una solicitud de revocatoria directa de la Resolución CRA 1040 del 30 de julio de 2026, que establece el nuevo marco tarifario para el servicio público de aseo en Colombia.

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El gremio sostiene que la regulación tiene problemas jurídicos, económicos y procedimentales que deben ser revisados.

Entre sus principales argumentos señala inconsistencias en el proceso de participación ciudadana y advierte que más del 50 % de las disposiciones incluidas en la resolución definitiva serían nuevas frente a las propuestas sometidas inicialmente a discusión.

Andesco también cuestiona los posibles efectos retroactivos de las nuevas reglas para calcular la actividad de aprovechamiento, que involucra a organizaciones de recicladores y usuarios, y pide verificar que el marco cumpla los criterios establecidos en la Ley 142 de 1994, como eficiencia económica, neutralidad, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

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Según el gremio, la metodología podría afectar la sostenibilidad financiera de las empresas de aseo, al no reconocer adecuadamente los costos de operación, obligaciones laborales, compromisos ambientales e inversiones necesarias para garantizar la prestación del servicio.

Andesco advierte que una eventual afectación financiera podría tener consecuencias sobre la continuidad y calidad del servicio para cerca de 36 millones de usuarios y también sobre los recicladores de oficio.

El gremio pidió al Gobierno revisar técnicamente la regulación y reiteró su disposición al diálogo.

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