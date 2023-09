La W conoció la denuncia de varias madres de familia por el desabastecimiento del medicamento Omnitrope por falta de autorización del Invima.

En entrevista con La W, Liliana Cañón, una de las personas afectadas, aseguró que “el medicamento Omnitrope es un medicamento para los niños que están en crecimiento y que presentan 13 enfermedades y son aptos por la EPS para este medicamento”.

(Vea también: Audifarma, Cruz Verde y más droguerías estarían afectadas por crisis; miles la padecerían)

Asimismo, denunció que “el Invima no está haciendo los trámites para traer este medicamento. Más de 10.000 niños están perjudicados porque no tienen esta hormona. A nivel nacional no tenemos esta hormona”.

Sobre su caso en específico, Cañón indicó que “a mi hija se le está aplicando su medicamento todos los días y no lo tenemos. No sabemos quién es el ente gubernamental que nos pueda ayudar para esto”.

Lee También

Por su parte, el doctor Shokery Salieb, endocrino y pediatra, explicó que “este medicamento es una marca de la hormona de crecimiento; hay varias marcas. Esta se utiliza cuando hay deficiencia de la hormona de crecimiento, cuando un niño nace muy pequeño prematuro extremo, en una enfermedad en donde hay una ausencia de un cromosoma y en algunos casos cuando hay insuficiencia renal y el niño no crece”.

Cabe resaltar que La W se comunicó con el Invima, pero no se obtuvo una respuesta.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.