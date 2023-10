Colombia Mayor es un programa que busca ayudar a los adultos mayores del país que se encuentran con problemas económicos. El objetivo es que tengan una vida digna, por lo cual desde el Gobierno Nacional se realiza una transferencia mensual a esta población por medio de Prosperidad Social.

Los adultos mayores que son beneficiarios de este programa reciben mensualmente una suma de 80.000 pesos.

No obstante, este mes el programa del gobierno no está habilitado para que se realicen inscripciones para nuevos beneficiarios, así informó Prosperidad Social, entidad que suspendió temporalmente no solo las inscripciones, sino también la asignación de cupos durante los ciclos 9 y 10, correspondientes a septiembre y octubre, respectivamente.

Según el gobierno lo anterior se aplica como medida preventiva de blindaje electoral, tomando en consideración de las elecciones regionales que se realizarán el 29 de octubre de 2023. Habrá ley seca.

“Las oficinas que atienden el programa de Colombia Mayor en los municipios de todo el país no están autorizadas para recibir documentos para nuevas inscripciones en el programa durante este período”, informó la entidad.

Así mismo, aclararon que es importante que los adultos mayores interesados en ser parte del programa eviten caer en los engaños “de quienes prometen la inscripción a cambio de su voto”. Recuerde que el proceso de inscripciones se reanudará en noviembre de 2023 y seguirá siendo gratuito.

Cabe mencionar que tampoco se realizarán asignaciones de cupos durante este lapso. Es decir, que aquellos beneficiarios que ya están inscritos y cumplen con todos los requisitos para asignación de cupos podrán ser activados en el sistema de Prosperidad Social una vez concluyan las votaciones. Serán informados a través de mensaje de texto.

La entidad aclaró que esta suspensión temporal no afecta la entrega de los recursos destinados a los beneficiarios actuales del programa.

¿Cómo ser beneficiario de Colombia Mayor?

Los colombianos que deseen ser parte del subsidio deberán cumplir con los siguientes requisitos para poder inscribirse y así ser beneficiarios.

Tener la nacionalidad colombiana.

En los últimos diez años haber vivido en el territorio nacional.

Tener como mínimo tres años menos de la edad necesaria para pensionarse por vejez. Es decir, tener 54 años si es mujer y 59 si es hombre.

No tener rentas o algún ingreso que le permita subsistir cómodamente.

El programa tiene en cuenta el Sisbén IV, y todos los niveles de los grupos A, B y C hasta el subgrupo C1.

¿Cómo saber si soy beneficiario de Colombia Mayor?

Los colombianos que desean ser beneficiarios tienen que cumplir con los requisitos que ha impuesto el Gobierno e inscribirse. Así mismo estar en condición de vulnerabilidad económica que impida hacer los pagos y los aportes completos de las pensiones; o estar en pobreza extrema.

Una vez los colombianos se han inscrito, tendrán que dirigirse a la alcaldía de su municipio o a las oficinas de Prosperidad Social, para así identificar si son beneficiarios.

Otra forma de hacer la consulta es llamando en Bogotá al 601 514 9626 – 601 595 4410 o a nivel nacional al número 01-8000-95-1100. También se puede entrar a la página de Prosperidad Social y preguntar en el chat virtual.

