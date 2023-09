El mundo ofrece icónicos destinos para disfrutar, con diferentes culturas, paisajes y sabores, y es que viajar es uno de los pasatiempos favoritos de múltiples personas a nivel global, pues es una manera diferente de salir de la rutina y vivir nuevas experiencias, sin importar el tipo de turista que usted sea, porque hay opciones para todos los gustos y climas. Si es colombiano y quiere conocer un destino internacional del continente americano, aquí le traemos la comparación entre dos destinos emblemáticos y muy apetecidos en términos turísticos: Cuba y Argentina.

Presupuesto de viaje a Cuba

El territorio cubano es uno de los destinos más turísticos del Caribe, pues cuenta con una arquitectura tradicional única, bellos paisajes costeros, una historia particular, sabores únicos y un entorno cálido, lleno de amabilidad, música y baile. Por ese motivo, le contamos el presupuesto de viaje aproximado a este país:

En cuanto a los traslados aéreos hacia su capital, La Habana, se encuentran ofertas con un precio promedio de 1′200.000 COP por persona incluyendo el trayecto de ida y vuelta desde Bogotá, dependiendo la temporada del año, por lo que le recomendamos estar atento a las tendencias de los precios y descargar las aplicaciones móviles que le notifican cuando los precios de los vuelos bajan.

En el territorio cubano se encuentran alojamientos desde los 85.000 COP por noche. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos costos pueden variar según el estilo de viaje que prefiera tener y las comodidades del alojamiento, ya que hay opciones más económicas de hospedaje.

Es importante tener en cuenta que para poder ingresar a este país, se debe contar con la aprobación de la tarjeta de turismo, un documento se puede obtener en el consulado cubano en Colombia o en el aeropuerto y que tiene un costo aproximado de 20 dólares, lo equivalente a cerca de $ 80.000 COP.

Presupuesto de viaje a Argentina

Este es otro de los destinos icónicos de América del Sur; pues, además de brindar la opción de arribar por carretera desde Colombia, tiene destinos naturales impresionantes, como la famosa Patagonia, y otros territorios llenos de cultura futbolera, sabores culinarios característicos, gente amable, belleza natural, patrimonio cultural y la particular vida nocturna argentina, especialmente la bonaerense.

El precio promedio de un viaje en transporte aéreo hacia la capital argentina, Buenos Aires, desde Bogotá, se encuentra sobre los $ 2′500.000 COP, ida y vuelta por persona; no obstante, le recomendamos tener en cuenta lo que no puede llevar en su maleta de mano para que no viva una mala experiencia durante el control en los terminales aéreos y compre equipaje adicional en caso de ser necesario.

Con respecto al alojamiento, en la capital se encuentran ofertas sobre los 102.000 COP por noche y se ofertan alojamientos tipo hostal, apartamento u hotel, para que busque el que más se acomode a su gusto y presupuesto. Para ingresar a este país como turista colombiano, no necesitará visa ni ningún permiso migratorio especial.

¿Cuál destino es más barato?

Aunque es importante tener en cuenta otros gastos en el viaje como actividades turísticas, comida, entre otros, Cuba es un destino más económico que Argentina para viajar desde Colombia; no obstante, ambos países tienen diferentes ofertas de turismo, por lo que su elección también se definirá a partir de las experiencias que quiera vivir.

