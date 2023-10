Según la información emitida por Cruz Verde, la EPS ya fue notificada de la decisión. La organización que dispensa los medicamentos reporta que la deuda que hace insostenible la situación con Sanitas es del orden de 400.000 millones de pesos.

Esta deuda entre los dos actores del sistema se ha venido acumulando durante los últimos tres años y hasta ahora no lograron un acuerdo de pago para continuar con el suministro de los medicamentos.

“En este momento Cruz Verde no cuenta con abastecimiento de productos como pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles y otros insumos no PBS para los afiliados de EPS Sanitas”, explicó Claudia Sterling, vicepresidente legal y de asuntos corporativos de Cruz Verde.