En diálogo con Caracol Radio, el gerente de la Fábrica de Licores del Tolima, Franz Bedoya, se refirió al comportamiento de las ventas durante los cuatro años de actual gobierno, promedio que está sobre un millón doscientas mil botellas.

“En el 2020 vendimos 875 mil botellas, en el 2021 fueron casi millón doscientas mil, el año pasado fueron millón seiscientas mil que fue un margen muy importante para la Fábrica y este año yo creería que estaremos entre novecientas y un millón de botellas”, dijo Frank Bedoya.

Bedoya aseguró que la entrada al mercado del Tolima del Aguardiente Amarillo de la Licorera de Caldas ha generado un retroceso en las ventas del Tapa Roja al punto que este año no se alcanzaría al millón de botellas.

“La competencia fue muy dura, las ventas han estado con un bajón muy complicado, el tema financiero de la inversión que le hace la competencia a todos sus productos es muy fuerte y esto llevó a que las ventas esperadas para este año no fueran las diseñadas, estábamos para un millón doscientas mil botellas, yo creo que la tendencia no sea así”, aseguró Bedoya.

Además aseguró que “En el negocio de los licores hay que ver dos temporadas altas la de mitad de año y la de diciembre entonces eso no se puede saber hasta finalizar el año, si nosotros logramos llegar al millón de botellas podemos llegar a punto de equilibrio, pero si no podemos llegar podríamos estar con una pérdida en la fábrica”.

En lo que se refiere a la internacionalización, sostuvo que se sigue abriendo mercado en Francia, Ecuador, España, Republica Dominicana y en Estados Unidos se adelanta el trámite ante las autoridades de salud.

“Si logramos el envío a los Estados Unidos serían 24 mil botellas y si logramos el de Europa serían unas 30 mil botellas entre los dos envíos, lo que ayudaría a la meta que es llegar al millón de botellas”, contó.

Bedoya sostuvo que se le queda en el camino el proceso del Ron San Juan y el Ice Gulupa, a la vez aseguró que cree que podría salir la autorización del Invima para producir la cerveza artesanal de la Fábrica de Licores del Tolima.

“El Aguardiente no solo queda como una bebida de los tolimenses sino de talla internacional, además recibimos en New York en el World Wine And Spirits competitión 2023 la medalla de bronce que se encuentra en las botellas”, sostuvo.

Finalmente afirmó que, la Fábrica de Licores del Tolima exploró nuevos productos como el Aguardiente Rosado que busca competirle al Aguardiente Amarillo que entró al mercado del departamento abriendo un hueco en las finanzas de la factoría.

