Grupo Argos presentó el programa ACE 1.0 (Argos Convergence Effort), una estrategia con la que busca cerrar la brecha entre el precio de mercado de sus acciones y su valor fundamental, además de aumentar la rentabilidad para los accionistas en un plazo de entre 24 y 36 meses.

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Entre sus principales metas están duplicar el dividendo por acción, incrementar 70% el Ebitda consolidado, pasando de $3,2 billones a $5,6 billones, y alcanzar un retorno total para los accionistas de entre 75% y 100%.

Como parte del plan, la compañía iniciará un programa de recompra de acciones por $500.000 millones durante los próximos seis a doce meses y evaluará ampliar estas adquisiciones hasta $1,5 billones adicionales mediante la rotación de activos, previa autorización de la Asamblea de Accionistas.

La estrategia se apoya en tres pilares: mejorar la eficiencia operativa, consolidar el negocio de gestión de activos y acelerar la recompra de acciones.

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En el frente operativo, Grupo Argos reorganizará sus negocios, separando las operaciones de materiales de construcción en Argos Latam y Argos Materiales.

También impulsará el crecimiento de Celsia, fortalecerá su plataforma de concesiones y desarrollará el negocio inmobiliario.

Además, Odinsa evolucionará a Grupo Argos Asset Management para centralizar la gestión de activos e inversiones. Con este plan, el holding espera fortalecer la generación de caja, simplificar su estructura y reflejar mejor el valor de sus activos en el precio de la acción durante los próximos tres años.

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