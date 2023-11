Ayer a las 6 de la tarde, la cuenta de la Aeronáutica Civil informó en la red social X, que las condiciones meteorológicas para la aviación en Colombia estaban causando afectación general de las operaciones, en especial en Bogotá y el suroccidente del país.

Lo malo de ese posteo, es que lejos de ser una anomalía, la situación de retraso en los vuelos se está convirtiendo en una constante para el principal Aeropuerto del país y se agudizó desde el pasado viernes 17 de noviembre.

Caracol Radio conoció versiones que demostrarían que los cambios climáticos generan inconvenientes, pero que en Bogotá el problema principal es la falta del número necesario de controladores aéreos. Y es tan grande la preocupación, que algunos rumores apuntaban ayer en la tarde del inicio de un paro o de una operación tortuga, por parte de estos profesionales para manifestar su desacuerdo ante esta problemática.

Ayer consultamos fuentes oficiales y hemos detectado que, si bien no hay un paro programado, la Aerocivil sí enfrenta un problema de escasez de personal, al parecer porque no realizó a tiempo los exámenes médicos obligatorios que deben cumplir los controladores cada dos años, de manera que, en cumplimiento de normas internacionales, hay un grupo de ellos que no pueden ser programados para atender las responsabilidades de aterrizajes y despegues.

Con ese panorama, cualquier imprevisto pone en serias dificultades la operación aérea nacional. Fuentes consultadas por Caracol Radio, contaron que el viernes coincidieron cinco ausencias de controladores por distintas razones y ante la imposibilidad de reemplazarlos, los retrasos generados ese día se prolongaron durante todo el fin de semana. Y los fuertes vientos que golpearon la Sabana de Bogotá, agravar la dificultad.

De hecho, un comunicado expedido ayer en la tarde por Opain, empresa que maneja en concesión el Aeropuerto El Dorado, pidió a los usuarios revisar itinerarios en cada aerolínea con frecuencia, debido a que en los últimos cuatro días, hubo igual número de reportes de retrasos ante las dificultades por “restricciones de personal en el control aéreo”, según la explicación de la propia Aerocivil.

Por supuesto, las aerolíneas más afectadas son las que más vuelos operan desde Colombia: Avianca y Latam. Ante los retrasos, son estas empresas las que reciben las quejas de los pasajeros, sin que sean las responsables directas de las demoras, al menos por estos días.

Otra de las fuentes consultadas nos resumió lo que está ocurriendo en una frase: “No tienen gente suficiente para operar la torre de control”. Y resaltó la urgencia de contratar personal muy rápido o la temporada de Navidad y Año Nuevo será un caos.

Conocida la problemática, ayer nos pusimos en contacto con el director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, quien aún no nos ha dado una respuesta.

