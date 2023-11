Las centrales de riesgo en Colombia son entidades encargadas de llevar un registro y control del cumplimiento de pago y comportamiento financiero de personas naturales y jurídicas, frente a entidades de todo tipo de comercio, cooperativas e instituciones bancarias.

Todos los datos se van recopilando en una base de datos que da lugar a un historial general, que puede ser positivo o negativo dependiendo del puntaje, y que les sirve a las entidades como respaldo cuando un ciudadano solicita cualquier tipo de producto que implique obligaciones de pago.

Una de las tres centrales de riesgo del país es Datacrédito, le contamos qué ocurre con las deudas y obligaciones reportadas en esta entidad luego del plazo establecido por la ley de Habeas Data.

Prescripción de deudas

En Colombia las deudas pueden prescribir, afectando su permanencia en centrales de riesgo, como Datacrédito, es decir, después de un tiempo esta se borrará de su historial crediticio. En el país las deudas tienen diferentes plazos de prescripción, dependiendo de si se encuentra respaldada o no por un título o contrato que otorgue valor ejecutivo, como un pagaré.

Según el artículo 13 de la ley 1266 de 2008 y modificado por la ley 2157 de 2021, toda la información que haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y todos los datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones se regirá por un término máximo de permanencia, una vez vencido deberá ser retirada de los bancos de datos del operador, de forma que los usuarios no puedan acceder a ella.

De acuerdo con el parágrafo 1, adicionado por la ley 2157 de 2021, los datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones caducarán una vez cumplidos ocho años, contado a partir del momento en que el ciudadano entró en mora, una vez cumplido deberá ser eliminado de la base de datos, esta es una de las maneras en las que se elimina un reporte negativo.

Los tiempos de prescripción varían, por ejemplo, una deuda de una tarjeta de crédito prescribe a los tres años, es decir, cuando la persona estuvo en mora durante tres años, así, la permanencia del reporte negativo será de seis años.

Estos reportes en centrales de riegos afectan la vida crediticia de las personas, además de dañar su puntaje crediticio, dificultando la solicitud de préstamos o productos crediticios, como tarjetas o créditos hipotecarios, a futuro; sin embargo, existen algunos consejos para mejorar este puntaje y evitar tener un reporte negativo.

¿Las deudas se vencen?

Según el Consultorio Jurídico de la Universidad Libre, las deudas no se vencen, estas existirán aunque hayan prescrito y seguirán generando intereses, aumentado el valor final de la deuda. Es decir, que aunque la prescripción es una forma de acabar con las obligaciones financieras, esta debe ser declarada por un juez dentro de un proceso declarativo o ejecutorio.

Por esta razón, hasta el deudor no sea demandado por el acreedor, o sea la entidad o persona con la que se tiene la deuda, la deuda no podrá ser declarada prescrita, así trascurran más de diez años. Entonces, la exigencia de pagar o no una deuda en el país dependerá de la existencia de una sentencia judicial que así lo haya declarado.

Igualmente, aunque la obligación haya prescrito según los tiempos estipulados en el artículo 13 de la ley 1266 de 2008 y modificado por la ley 2157 de 2021, si no ha sido declarada la prescripción vida judicial, es posible que el acreedor inicie procesos ejecutivos y soliciten tomar medidas cautelares de embargo y secuestro.

¿Qué tan recomendable es que una deuda prescriba?

De acuerdo con un artículo del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre de Bogotá, nunca será recomendable incumplir el pago de obligaciones, pues aunque es una conducta que no da pena de cárcel, cada persona que incumple sus obligaciones, de orden civil o comercial, puede presentar afectaciones a su buen nombre, lo que le impedirá realizar planes que requieran de créditos o financiación, pues es posible que sean negados.

Igualmente, como las deudas no vencen, estas seguirán sumando intereses moratorios, que se cuentan desde el día en la que se incumplió con la obligación y se entró en mora, aumentado el valor total de la deuda que tendrá que enfrentar.

