Latinoamérica se ha posicionado como uno de los destinos turísticos más llamativos a nivel mundial por su característica cultura, diversa gastronomía, paisajes, y claro, por ser uno de los sitios más económicos para viajar, no significa una millonaria inversión poder conocer y adentrarse allí.

Y es que gran parte del atractivo con el que cuenta América Latina es la capacidad de viajar sin tener que gastar de más, como sí pasaría en el viejo continente europeo, en los que además puede conocer planes para hospedar un tiempo en el continente o en Norteamérica.

(Vea también: Así puede tener hospedaje gratuito en Europa; debe hacer algunas tareas sencillas)

Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada país tiene sus propios precios, y no todos resultan ser tan baratos como se considera a nivel general, por esto aquí le contamos los tres países más baratos de Latinoamérica para viajar.

Los países más baratos de Latinoamérica

Esta lista no es solo recomendada para los turistas extranjeros que deseen llegar de otros continentes a conocer el territorio sudamericano, sino también para aquellos que ya viven en estos países, que quieran vivir la experiencia de conocer una nueva nación, con un ahorro no muy grande y en un trayecto no muy extenso.

Inicialmente tenemos catalogados a Brasil, Chile y Uruguay como los países latinos más caros para viajar por temas de costos, alojamiento, transporte y comida.

De allí seguirían países como Colombia y Argentina en la lista, sin embargo, hay países donde ir de turista resulta aún más económico como:

Paraguay

Según opiniones en distintas plataformas de turismo, Paraguay se ha destacado como uno de los destinos menos visitados de América Latina por su falta de grandes atractivos, lo que lo hace uno de los más económicos para viajar.

Sin embargo, la tierra guaraní cuenta con una magia innata en su gente, pues la actitud hospitalaria de sus habitantes, valorando al extranjero que va a visitarlos, lo convierten en una joya con sentimiento de hogar, eso sin contar la ausencia del turismo masivo que llega a ser engorroso.

Perú

Pese a que está ubicado como uno de los más llamativos por la maravilla de Machu Picchu, el oasis natural de Huacachina hasta la ciudad cultural de Arequipa, también está catalogado como uno de los más económicos para pasar unas vacaciones.

Bolivia

El que se lleva el triunfo al país más económico de Sudamérica para viajar, esta región central cuenta con un sinfín de atractivos como el Lago Titicaca y el Salar de Uyuni, un destino infaltable para mochileros y para los extranjeros que esperan unas vacaciones llenas de historia precolombina, y amplia tranquilidad.