Luego de que se diera a conocer que San Germán Express, un operador turístico intermediario y comercializador de tiquetes aéreos, haya decidido suspender sus operaciones de forma indefinida, son muchos los usuarios que han mostrado su preocupación al tener comprometidos los paquetes de viajes y tiquetes que adquirieron con la misma.

Así las cosas, los denunciantes pasaron por los micrófonos de La W, entre los que se encuentra Paola Pérez, quien manifestó “yo le compre al grupo San Germán un plan turístico desde Medellín hacia Nuquí, yo les hice la compra el 13 de septiembre y me pareció muy extraño que nunca me hubiesen confirmado números de vuelo y asientos (…) decidí ingresar a la página web y me encuentro con la sorpresa que decretaron que terminaban actividades comerciales. El plan completo para una sola persona costó 2.396.000 pesos”.

Por su parte Giovanni Becerra, director de Avistamiento de Ballenas, comentó que tienen vuelos programados con San Germán Express, que ya recibió una dura sanción, y que actualmente no saben qué va a pasar con ellos, en La W mencionó que “tenemos un grupo grande todavía para el cierre de temporada que va hasta el 20 de octubre en Nuquí y es un grupo mixto, colombianos, extranjeros y son alrededor de 25, entonces se podrán imagina la cantidad de dinero que va ahí en pérdidas, alrededor de 15 millones de pesos”.

Alejandro Calle es otro afectado, pues compró un plan de viaje para el cumpleaños de su mamá, dijo “en este momento estoy perdiendo 1.200.000 pesos de unos tiquetes que compre desde abril para el 14 de octubre, que precisamente es el cumpleaños 60 que le quería regalar a mi mamá, un año y medio ahorrando para ello, pero no, la aerolínea no responde, no responde nadie y la Aeronáutica Civil como que tampoco va a responder”.

De este modo, al indagar con la autoridad aérea del país, esta respondió que no tiene la posibilidad de intervenir ya que no se trata de una compañía aérea si no de una empresa intermediaria de turismo que comercializó tiquetes a través de dos empresas de transporte aéreo no regular, nombrando así a: Searca y Heligolfo.

Por su parte al indagar con Searca, esta primera compañía a través de un comunicado dijo “debemos enfatizar que no somos una compañía que comercializa tiquetes aéreos, como servicio público, tampoco realizamos reservas, ni otorgamos bauchers o bonos, por cuanto trabajamos como contratistas de múltiples compañías, así como la prestación de servicios aéreos privados. En ese orden de ideas, se comunica a todos los usuarios que hayan adquirido tiquetes con aerolíneas donde Searca funge como operador/contratista que, si existe alguna reclamación, petición, solicitud o queja, deberá realizarlas directamente a la empresa a la cual fue adquirido el servicio por medio de los canales dispuestos para tal fin”.

W Radio ha intentado tener contacto y respuesta por parte de San Germán Express, sin embargo, esto no ha sido posible por ningún canal de comunicación.