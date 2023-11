Daniel Garnero, entrenador de la selección paraguaya de fútbol, habló en rueda de prensa previo al partido ante Colombia por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El argentino aseguró “que el equipo está confirmado”.

El técnico de la selección paraguaya también reconoció el nivel del conjunto de Néstor Lorenzo, además de esperar que Luis Díaz no tenga su mejor día, pues sabe lo desequilibrante que puede ser para su defensa.

“Vamos a enfrentar un equipo que se maneja bien de las dos maneras (con y sin balón). Tiene gente muy rápida y de mucha experiencia adelante. Las transiciones son rápidas y tenemos que estar atentos para evitar las pérdidas. Para que la tenencia nuestra se transforme en situaciones de gol para nosotros. También debemos tener más alternativas para terminar las jugadas. Pero será un partido difícil en el sentido que será un rival con buen manejo de pelota, que también espera y sabe salir con la pelota”, afirmó el entrenador argentino.

Sobre Luis Díaz y las figuras de Colombia, Garnero aseguró que no harán una marca en particular, solo habrá que tener más cuidado: “Obviamente que vamos a enfrentar en toda esta clasificación a jugadores de altísimo nivel. Eso genera una dificultad, a nivel de equipo no vamos a hacer una marca en particular. Hay que tener más cuidado y atención con jugadores que no necesitan de muchas posibilidades para ser efectivos. Esperemos hacer un buen partido y que Luis no tenga su mejor día”.

Un partido similar al que se hizo ante Chile: “Son situaciones diferentes, pero dificultades similares. Tenemos que ser inteligentes a la hora de tener el balón, más profundos y terminar más jugadas. Eso nos dará más posibilidades de gol y limitar las transiciones del rival. De la manera que jugamos en Chile, creo que tranquilamente podemos hacer lo que se necesita para este juego”.

Paraguay llega motivada: “El estado de ánimo y la entrega fue muy bueno (En Chile). Estamos viviendo esos estados de ánimo que son positivos, que sirven y suman. Vamos a encarar este juego con las dificultades que tendrá, pero con optimismo y esperando obtener el resultado que vamos a buscar”.

Asunción, un fortín para los paraguayos: “Nosotros tenemos que hacernos fuertes de local. El Defensores tiene que ser el lugar más cómodo para jugar el fútbol que encontremos en el mundo. Lo tenemos que lograr entre todos, con el público y el estado del campo que se ve bien. Ojalá el estadio esté lleno y que el visitante se sienta así. Tenemos que hacer de esa cancha nuestro lugar más fuerte para conseguir más puntos”.

