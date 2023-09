La Selección Colombia empató ante Chile en su segundo partido de Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro terminó empatado a cero, después de una gran actuación de Camilo Vargas.

Jorge Carrascal, titular en el partido de hoy, habló tras el empate sobre cómo fue el partido, el estado de la cancha, qué significa el empate ante Chile y qué tan importante fue sacar cuatro puntos de seis posibles en esta primera fecha.

El volante cartagenero comenzó asegurando que, a pesar de las condiciones del terreno de juego, el equipo hizo un buen trabajo y logró sacar un empate importante: “Creo que la cancha estaba en condiciones complicadas que no esperábamos. Creo que no decidimos arriesgar y no fuimos arriba a pelear. El equipo estaba haciendo un buen trabajo para sacarlo adelante y pudimos sacar un empate muy importante en Chile”

Acerca de estas Eliminatorias que recién comienzan, Carrascal aseguró: “Es una competencia muy dura. Creo que Colombia se está preparando muy bien. Tratamos de hacer lo mejor e intentar conseguir el objetivo, que es clasificar. Cada pelota la vamos a luchar y la vamos a pelear”.

Balance del partido: “Creo que, entre los roces, las luchas nos desconcentramos del trabajo. Nos hizo falta pelear la segunda pelota. Creo que el papel se cambió en el segundo tiempo. Vinimos a ganar el partido. Creo que el partido estuvo 50/50 y muy contento por sacar un gran empate aquí en chile”.

La idea de juego: “Intentamos hacer el planteamiento como quería el profe. La idea era asociarse dentro del terreno de juego. Lo intentamos, pero creo que las condiciones del campo complicaron un poco más las cosas. Somos una familia y estamos trabajando para mejor. Es un camino muy largo”.

El partido de Chile: “Creo que Chile se impuso, salieron a jugar. Nosotros estamos acostumbrados a tener más la pelota y cuando no lo logramos, nos desesperamos. En el segundo tiempo logramos encontrar ese estilo y fue un segundo tiempo mucho mejor”.

Balance de la Eliminatoria hasta el momento: “Contento porque venimos construyendo un grupo y una familia muy buena. Los chicos son muy humildes y trabajadores. Contentos por todo el esfuerzo que uno hace. Todos han puesto su granito de arena y muy contento por estos dos partidos de la Selección Colombia de Eliminatorias”.