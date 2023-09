El exembajador de Venezuela, Armando Benedetti, se refirió a los videos que andan circulando en redes sociales en los que se observa un aparente incidente entre él e hinchas de la Selección Colombia en las gradas del estadio Metropolitano, de Barranquilla.

“En este video queda clarísimo que a quien le gritan es a una persona que estaba detrás de mi, de mi esposa y de mi hijo, y que me insultó delante de ellos. Al medio tiempo, fue él quien se movió de sitio en el estadio. Gracias por la solidaridad a quienes estaban alrededor”, indicó Benedetti a través de su cuenta de X.

“Repito para los aficionados y creativos: llegué dos horas antes que iniciara el partido, me quedé los 90 minutos y nadie me abucheó. Todo fue mamadera de gallo y solidaridad. Por el contrario, la persona que me insultó fue quien tuvo que irse de su puesto. Estoy anonadado, sorprendido y con mucho sentimiento del cariño de los centenares de personas que se acercaron a saludarme hoy en el estadio. Amo Barranquilla y aquí quiero morir”, agregó.

Asimismo, la esposa de Benedetti, Adelina Guerrero, se refirió al episodio: “Pasamos 4 horas bacanas en el estadio. Solo 1 Sr. le faltó el respeto a Armando en frente de mi hijo, y claramente se ve que los gritos son para el Sr. que está detrás nuestro (quien le tocó moverse de puesto). No hubo respeto por parte del Sr. ni siquiera porque hay un menor presente”.