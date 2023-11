La Selección Colombia llega al partido contra Brasil con una deuda pendiente: volver al triunfo luego de tres empates consecutivos en la Eliminatoria en los que se han dejado puntos importantes en su objetivo por clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Además, asume el reto de poder vencer, por primera vez en unas clasificatorias, a la Canarinha. De hecho, el triunfo más reciente fue en la Copa América de 2015.

El entrenador Néstor Lorenzo, ya pudo realizar el primer entrenamiento con grupo completo en la tarde del pasado martes, teniendo los 26 jugadores a su disposición para planear el duelo. No obstante, de esa nómina, un jugador no podrá hacer de la partida: Jhon Arias, quien se encuentra suspendido por acumulación de amarillas. La baja del jugador de 26 años es sensible, por tratarse de un futbolista que milita en suelo brasileño con el Fluminense, y que además conoce al entrenador, Fernando Diniz y le dará secretos al DT de Colombia.

“Sí, yo desde mis formaciones siempre he tratado de colaborar, conozco al profesor Fernando Diniz y a la mayoría de los jugadores porque los enfrentó cada ocho días, claro que tengo cierta noción sobre lo que ellos puedan hacer y esa información la he puesto a disposición de la Selección”, contó Arias en atención a los medios de comunicación.

(Vea también: Dolor de cabeza en Brasil antes de duelo con Colombia: delantero es baja de última hora)

Dudas y cambios en el once

En el arco regresará Camilo Vargas, quien cumplió su fecha de sanción contra Ecuador y volverá a estar bajo los palos. En el lateral derecho también se perfila la reaparición de Daniel Muñoz, quien no estuvo convocado para los últimos dos duelos de la Tricolor. Davinson Sánchez sería inicialista y, por continuidad en su club, Carlos Cuesta sería su acompañante en la zaga. Deiver Machado, inamovible en su puesto, sería el lateral izquierdo.

Las dudas comienzan en la zona de volantes. Uno que es fijo para aparecer es Jefferson Lerma, que también regresa a la Selección tras la ausencia por lesión en los últimos juegos. No obstante, en la zona de los interiores está la incertidumbre, pues es el lugar que ha venido ocupando Jhon Arias. El izquierdo muy seguramente será Matheus Uribe, pero el derecho podría ser Kevin Castaño o Jorge Carrascal.

Otra de las dudas pasa por James Rodríguez, ya que el volante llegó con una molestia en el aductor izquierdo y, por más que Lorenzo aseguró que está bien y se ha ido recuperando de a poco, no deja de generar incertidumbre sobre si será inicialista o lo guardarán para el segundo tiempo. Luis Sinisterra podría ser una opción en caso de que el ‘10′ no esté para ser titular. Luis Díaz y Rafael Santos Borré son fijos en el equipo.

(Lea también: Néstor Lorenzo contó los “momentos duros” en Selección por secuestro del papá de Luis Díaz)

Posible formación de Colombia

4-3-3: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Jorge Carrascal, Jefferson Lerma, Matheus Uribe; James Rodríguez (Luis Sinisterra), Luis Díaz, Rafael Santos Borré. DT: Néstor Lorenzo.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.