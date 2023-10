Ya se conoció la lista de los 26 convocados de Néstor Lorenzo para representar a la Selección Colombia en los partidos ante Uruguay y Ecuador.

Entre las principales ausencias se destaca Cristian ‘Chicho’ Arango, quien viene de marcar el gol de la victoria de Real Salt Lake en la MLS, liga donde ha tenido destacadas participaciones especialmente en su paso por Los Ángeles donde anotó 32 goles en 53 partidos.

El delantero habló en El Alargue de Caracol Radio sobre los primeros meses en su nuevo equipo, luego de su corto pero fructífero camino en el Pachuca, equipo con el que anotó 5 goles en tan solo 11 partidos.

“Ha sido un comienzo muy positivo para mí y para mi carrera aquí en Salt Lake. Llevo 9 partidos de temporada regular donde he hecho 6 goles y dos asistencias entones muy contento del rendimiento que se viene teniendo”, señaló el jugador de 28 años.

El colombiano tiene una registro que lo ponía entre uno de las posibles candidatos para jugar en la segunda doble jornada de Eliminatorias al Mundial 2026. Sin embargo, nuevamente no fue seleccionado. “Uno respeta las decisiones y si uno no aparece en la lista, en mi caso, me motiva a seguir trabajando mucho más, a seguir teniendo un poco más extendidos los entrenamientos, a hacer muchas cosas más”, concluyó.

Actualidad en la MLS

Adaptación: La verdad es que ha sido un paso importante en mi carrera donde logré adaptare muy rápido a los equipos en los que he estado ya la liga entones trabajando fuertemente para poder conseguir muchos mas objetivos.

Aporte de la MLS a su carrera: La fluidez a la hora de competir para marcar gol, todos los equipos quieren salir a buscar los paridos y eso hace un fútbol muy dinámico. Gracias a Dios he trabajado bien también entonces se complementa, uno siempre depende también de varios factores, los compañeros que también compiten le llevan el balón a uno para uno anotar y de eso se trata el fútbol y me ha ido muy bien acá y estoy muy feliz.

Aportes de Messi a la MLS: Lo que hizo Messi fue llamar un poco más la atención, es un referente mundial y donde él vaya va a llama la atención entones se hizo más llamativa la liga pero la liga ya tenía su status, ya se hablaba de todo el crecimiento que ha tenido, incluso las ventas que ha tenido internacionalmente van por encima de países como Brasil y Argentina que era de lo que se hablaba, que son los únicos países que venden caro al fútbol europeo y la MLS estos dos últimos años ha vendido demasiados jugadores al fútbol Europeo. Yo creo que lo que hizo fue mostrar la liga un poco más llamativa, pero de esto se hablada desde muchos años atrás. Ya ahorita la liga es muy competitiva e incluso están pensando en poner Copa Libertadores para los equipos de acá porque saben que pueden competir a ese.

Paso por Pachuca: Fue una estancia corta pero productiva, los partidos que jugué de titular logré anotar entonces fue corta, pero la aproveche al máximo, creo que son factores que se le salen a uno de las manos, obviamente hay negociaciones de por medio que son llamativas para los demás clubes, para los empresarios. Entonces fue una oferta llamativa para todos, el proyecto que a mi me presentaron me llamó mucho la atención y por ende estoy acá, entonces contento.

Convocados de Néstor Lorenzo

Lista de seleccionados: Yo siempre trabajo para ello, siempre con los pies sobre la tierra, uno respeta las decisiones y si uno no aparece en la lista, por ejemplo, en mi caso, me motiva a seguir trabajando mucho más a seguir teniendo un poco mas extendidos los entrenamientos, a hacer muchas cosas más, aunque vengo haciendo las cosas bien gracias a Dios, vengo anotando, haciendo asistencias, entonces esperando a tener otra oportunidad y para eso me preparo.

¿Está bloqueado? No estoy enterado y no pregunté tampoco si estaba bloqueado, creo que estaba centrado en lo que era el partido contra LAFC que era mi exequipo y logramos ganar. Estaba muy centrado y queriendo competir para ese partido y bueno la convocatoria es respetable, el profe tendrá sus argumentos para la convocatoria, ojalá nos vaya muy bien en los dos partidos y podamos salir victoriosos para poder creciendo como selección.

Liga colombiana

¿Sigue los partidos? Sí, siempre que puedo ver partidos me siento en mi casa y logro ver algunos de los partidos que tiene la liga y obviamente siempre estoy pendiente.

¿Qué le gusta de la Liga? Águilas va súper bien y creo que lleva dos campeonatos que se pone en la tabla de arriba y creo que el pasado si o estoy mal tuvo muchos lesionados a la hora de jugar las finales entonces me ha sorprendido el proceso que ha tenido. Siempre sigo a Nacional de cerca y está muy competitivo todo, América viene haciendo las cosas bien también, Medellín, Santa Fe, Tolima que está en los ocho, Millonarios y Alianza, creo que todos están muy parejos, la liga se ha hecho mucho más competitiva, ya cualquiera puede competir mano a mano con los equipos grande, pueden sacar puntos con los equipos grandes y obviamente también siempre pendiente de Envigado.

¿Volvería a Colombia? Yo todo lo dejo en manos de Dios, yo si vuelvo a la liga no tengo problema en jugar en cualquier equipo, es mi trabajo, obviamente uno le tiene un cariño especial a Nacional, pero yo lo vivo como hincha, siempre lo voy a apoyar como hincha y siempre estaré al tanto de lo que Dios me ponga al frente.

